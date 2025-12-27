来季もアルビでプレー「心から嬉しく思っています」。26歳MFの“残留”に「これは朗報」「嬉しすぎる」の声
アルビレックス新潟は12月27日、柏レイソルから期限付き移籍中の島村拓弥が、レンタル期間を延長し来季も新潟でプレーすることを発表した。
島村は、2017年に京都サンガF.C.でプロキャリアをスタート。その後はFC岐阜やブラジルのロンドリーナ、セレッソ大阪、FC今治、ロアッソ熊本に所属し、24年に柏に移籍。１年目はリーグ戦28試合に出場したが、２年目の今季は７月時点で１試合の出場にとどまり、同15日に新潟へレンタルで加入。13試合で１ゴールをマークしていた。
26歳MFは、所属元の柏の公式サイトで「来シーズンも、期限付き移籍でアルビレックス新潟でプレーすることになりました」と報告し、次のように続ける。
「自分自身の課題と向き合い、一回りも二回りも成長した姿を見せられるよう、新潟の地で精一杯頑張ってきます。少しでも大きくなって柏に戻ってこられるように、覚悟を持って挑戦してきます。引き続き、背中を押していただけたら嬉しいです」
また新潟を通じては、以下のとおりコメントした。
「来シーズンもアルビレックス新潟でプレーできることを、心から嬉しく思っています。今シーズンは、自分自身にとってもチームにとっても悔しい結果となり、なかなか皆さんと喜びを分かち合うことができませんでした。この悔しさを力に変え、来シーズンは一つでも多くの勝利を積み重ねたいです。そして、共に戦ってくださるサポーターの皆さんと、笑顔であふれる時間をたくさん共有できるよう、全力で戦います。熱い応援をよろしくお願いします！」
新潟の公式Xでも島村の“残留”が伝えられると、SNS上では「来年も頼むぜ！」「これは朗報」「来季も鋭いドリブルで魅せてくれ！」「心強いよ」「延長ありがとうございます！」「新潟で闘う選択をしてくれてありがとう」「延長はでかい」「大歓喜だよ」「来季はもっと暴れて欲しい！」「嬉しすぎる」といった声があがった。
なお、島村は来シーズン、柏と対戦するすべての公式戦に出場することができない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
島村は、2017年に京都サンガF.C.でプロキャリアをスタート。その後はFC岐阜やブラジルのロンドリーナ、セレッソ大阪、FC今治、ロアッソ熊本に所属し、24年に柏に移籍。１年目はリーグ戦28試合に出場したが、２年目の今季は７月時点で１試合の出場にとどまり、同15日に新潟へレンタルで加入。13試合で１ゴールをマークしていた。
26歳MFは、所属元の柏の公式サイトで「来シーズンも、期限付き移籍でアルビレックス新潟でプレーすることになりました」と報告し、次のように続ける。
また新潟を通じては、以下のとおりコメントした。
「来シーズンもアルビレックス新潟でプレーできることを、心から嬉しく思っています。今シーズンは、自分自身にとってもチームにとっても悔しい結果となり、なかなか皆さんと喜びを分かち合うことができませんでした。この悔しさを力に変え、来シーズンは一つでも多くの勝利を積み重ねたいです。そして、共に戦ってくださるサポーターの皆さんと、笑顔であふれる時間をたくさん共有できるよう、全力で戦います。熱い応援をよろしくお願いします！」
新潟の公式Xでも島村の“残留”が伝えられると、SNS上では「来年も頼むぜ！」「これは朗報」「来季も鋭いドリブルで魅せてくれ！」「心強いよ」「延長ありがとうございます！」「新潟で闘う選択をしてくれてありがとう」「延長はでかい」「大歓喜だよ」「来季はもっと暴れて欲しい！」「嬉しすぎる」といった声があがった。
なお、島村は来シーズン、柏と対戦するすべての公式戦に出場することができない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介