辻希美、15歳長男の誕生日にサプライズ「リビングに入って来た瞬間せいあ大号泣だった…」

タレントの辻希美が26日に自身のアメブロを更新。長男・青空（せいあ）くんの15歳の誕生日を祝福し、サプライズを計画したことを明かした。

この日、辻は「24日は家族で Xmasパーティをやって昨日は中3男子が集まってXmasパーティやって」とクリスマスからの日々を振り返り「今日12月26日はせいあの15歳の誕生日なので友達がお泊りでお祝いです」と報告した。

続けて更新したブログでは、青空くんのためにサプライズを計画したことを明かし「せいあがずっとえんどれすと会いたいって言っていて連絡したらまさかの少しの時間だけど会いに来てくれましたぁ」と説明。「せいあには内緒にしてたからえんどれすがリビングに入って来た瞬間せいあ大号泣だった…」と感極まった青空くんの様子をつづった。

さらに、夜には友人たちと「焼肉＆お寿司パーティ」をしたことを報告し、ケーキについては「せいあはスポンジケーキよりフルーツが好きだから今年もキルフェボンのタルトにしました」と明かした。

最後に、青空くんに向けて「15年前にせいを出産してせいあは妊娠中も出産も産後もほぉ〜んとに大変でママはせいあにかなり鍛えられたよ」と当時を回想。「本当に純粋で優しい子に育ってくれてママとパパは嬉しいです」と述べ「せい〜本当に今日は15歳のお誕生日おめでとう ママとパパの子に生まれてきてくれて本当〜にありがとう大好きだよ」と愛情あふれるメッセージを送った。