元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは12月26日、自身のInstagramを更新。家族とのクリスマスショットを披露しました。

【写真】木下優樹菜の家族とのクリスマスショット

「娘2人の食べっぷりがうれしい動画」

木下さんは「Christmas dinner　娘2人の食べっぷりが嬉しい動画」とつづり、2本の動画と5枚の写真を投稿。自宅で家族と過ごしたクリスマスディナーの様子を披露しています。1本目の動画では、手作りの豪華な料理がテーブルにずらりと映し出されます。サーモンクリームチーズやトマトのブルスケッタ、チキンのオーブン焼き、パスタなど、彩り豊かなごちそうばかり。

2本目の動画では、娘たちが大きなチキンを手にモリモリと食べる姿が収められ、抜群の“食べっぷり”からは料理のおいしさが伝わってきます。また交際中と思われる男性の姿も写真で公開しました。

自宅のクリスマスコーナー公開

25日には「Merry Christmas」と、自宅のクリスマスツリーやクリスマスの雑貨が飾られたスペースなどの写真を公開していた木下さん。ファンからは、「可愛すぎる」「メルクリ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)