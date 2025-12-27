木下優樹菜、恋人＆娘たち家族で過ごしたクリスマスショット公開！ 「娘2人の食べっぷりが嬉しい」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは12月26日、自身のInstagramを更新。家族とのクリスマスショットを披露しました。
【写真】木下優樹菜の家族とのクリスマスショット
「娘2人の食べっぷりがうれしい動画」木下さんは「Christmas dinner 娘2人の食べっぷりが嬉しい動画」とつづり、2本の動画と5枚の写真を投稿。自宅で家族と過ごしたクリスマスディナーの様子を披露しています。1本目の動画では、手作りの豪華な料理がテーブルにずらりと映し出されます。サーモンクリームチーズやトマトのブルスケッタ、チキンのオーブン焼き、パスタなど、彩り豊かなごちそうばかり。
2本目の動画では、娘たちが大きなチキンを手にモリモリと食べる姿が収められ、抜群の“食べっぷり”からは料理のおいしさが伝わってきます。また交際中と思われる男性の姿も写真で公開しました。
自宅のクリスマスコーナー公開25日には「Merry Christmas」と、自宅のクリスマスツリーやクリスマスの雑貨が飾られたスペースなどの写真を公開していた木下さん。ファンからは、「可愛すぎる」「メルクリ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
