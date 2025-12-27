歌手の松田聖子（63）が、26日放送のニッポン放送「松田聖子のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）に出演。韓国で自身の楽曲が流行していることについて語った。

松田の武道館公演に韓国人の友人と訪れたというリスナーから「聖子ちゃんは今、韓国人の特に若い子たちにとても人気です。韓国ではアイドルグループ活動がほとんどだから、聖子ちゃんのようにかわいい衣装を着て歌を歌う、それもどの曲も素敵なので、自然とハマってしまうと言っていました」という声が寄せられた。

韓国では1980年代から2000年代に流行した日本の歌謡曲がブームに。中でも松田の「青い珊瑚礁」は、NewJeansハニがカバーしたことも後押しし、韓国の若者の間で流行している。

松田は自身の楽曲の韓国での流行に「いや〜もうびっくりです」と驚き。「韓国って素敵な素晴らしいアーティストの皆さんたくさんいらっしゃるじゃないですか。そんな中で私の曲を聞いていただけているのは凄くうれしいですね。ありがたいです。しかも日本語で聞いてくださっているんですよね。うれしいです」と喜んだ。

続けて、「音楽って国境も越えるんですよね」としみじみ。「それは素晴らしいなと思います。ユニバーサルだから。とてもありがたいですね」と話した。松田は来年2月に初の韓国単独公演を開催予定。「頑張らないと。楽しみですね」と意気込んだ。