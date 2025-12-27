¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¡¢4Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿³¿Äâ¥¤¥ï¥¯¥é¤È¤ÎÇË¶ÉÍýÍ³¸ì¤ë¡Ö98¡ó²¶¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»Ä¤ê¤Î2¡ó¤Ï¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î°ËÆ£½Ó²ð¡Ê36¡Ë¤¬¡¢26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ø½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Î¥×¥íÌîµå½ç°ÌÍ½ÁÛ2025¡¡Åú¤¨¹ç¤»ÂçÈ¿¾Ê²ñ¡Ú¥ê¥¢¥ë¥¬¥Á¡Û¡Ù¤Ë½Ð±é¡£°ÊÁ°¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦³¿Äâ¤Î¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê35¡Ë¤È¤ÎÇË¶ÉÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ÄÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î°ËÆ£¡õ¥¤¥ï¥¯¥é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡°ËÆ£¤Ï¡¢11·î2Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ç¥¤¥ï¥¯¥é¤È¤ÎÇË¶É¤ò¹ðÇò¡£ÇË¶É¤ò¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯9·î¤Ç¸òºÝ´ü´Ö¤ÏÌó4Ç¯¡£¤¢¤ëÆü¤Ë¡ÖÄ«7»þ¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ØÏÃ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦LINE¤¬Íè¤Æ¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë2¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î°ËÆ£¤¬º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡£¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬¡Ö´°Á´¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤¤ò°¤¯¤·¤Æ¤¿¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¡¢ÅÙ²ñÎ´µ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¤ê¤Þ¤À¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡É¤Ë¤Ï¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¡¼¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÎÁ°¤Ë¡¢Èà½÷¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£Èà½÷¤Ê¤ó¤«À¤¤ÎÃæ¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¤¤³¤È1¤Ä¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¸å¡¹¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤Õ¤Þ¤¨½õ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈMC¤Î½ÐÀîÅ¯Ï¯¤«¤é¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ó¤ÇÊÌ¤ì¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÄ¾µå¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢°ËÆ£¤Ï¡Öº£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡ªÀäÂÐ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö98¡ó²¶¤¬°¤«¤Ã¤¿¤«¤éÊÌ¤ì¤¿¡£»Ä¤ê¤Î2¡ó¤Ï¥¤¥ï¥¯¥é¤¬É÷Ï¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
