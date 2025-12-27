「“商用車”は安くて荷物も載るから」と次の車は「ハイゼットカーゴ」を欲しがるDIYが趣味の夫。「今乗ってるN-BOXより税金も“毎年5000円以上”安い！」と言ってますが本当でしょうか？

そもそも「商用車」の定義とは？

商用車とは一般にビジネス用途で使われる車を指す呼称であり、独立した法定区分ではありません。以下は、道路運送車両法施行規則における車種の一例です。



乗用自動車等：乗車定員が10人以下

乗合自動車等：乗車定員が11人以上、路線バスなど

貨物自動車等：物品積載設備の床面積が1平方メートル（軽自動車の場合は0.6平方メートル）以上

この中でも、ビジネス使用を想定して設計された貨物自動車等は、「商用車」と呼ばれる場合があります。実際、表題のハイゼットカーゴもダイハツ工業株式会社のホームページでは軽商用車として分類されており、仕事の負担軽減をコンセプトとしているようです。

なお、自動車にはナンバープレートが白の自家用車と、緑の事業用車の二つがありますが、本記事では日常生活における移動手段として用いる自家用車を解説します。



「ハイゼットカーゴ」は「N-BOX」よりも毎年の税金が「5800円」以上安く済む可能性も

ダイハツ工業株式会社のハイゼットカーゴは、本田技研工業株式会社のN-BOXよりも自動車税が安く済む可能性があります。

表1は軽自動車税と、新車新規登録等時における自動車重量税の税額一覧です。なお、軽貨物車（ハイゼットカーゴ）は初回車検までの期間が2年、軽乗用車（N-BOX）は3年と定められているため、新車登録時に納付する自動車重量税の年数に違いがあります。

表1

軽自動車税 自動車重量税 ハイゼットカーゴ 四輪以上 貨物 自家用5000円 2年自家用1トン以下1万6400円 N-BOX 四輪以上 乗用 自家用1万800円 3年自家用1トン以下2万4600円

※参考資料を基に筆者作成

軽自動車税は、4月1日時点で車両を所有している人にかかる税金であり、毎年払わなければいけません。自動車重量税は、新規登録時と車検時に支払う税金です。N-BOXからハイゼットカーゴにすることで、軽自動車税は5800円安くなります。

なお、N-BOXは複数のモデルがあり、車両重量が1トンを超えるモデルもあるため、節約できる金額は所有するモデルによって前後します。



2026年税制改正では「環境性能割」の2年間停止が検討されている

2026年度の税制改正で、環境性能割の課税を2年間停止する案が検討されています。環境性能割とは、自動車税環境性能割の略称で、自動車の取得時に課せられる税金です。税率は自動車の燃費性能によって変動し、電気自動車やハイブリッド車などは非課税となります。

高市早苗首相が実現に意欲を見せている政策であり、停止させることで消費者の自動車購入を促進する狙いがあるようです。非課税になることで購入時の金額負担も抑えられるため、自動車を安く手に入れたいのであれば税制改正を待つのもよいかもしれません。



まとめ

商用車は荷物を多く積み込める実用性やコストパフォーマンスの良さから、ビジネスの現場で広く利用されています。車種によっては普通の軽自動車から乗り換えることで軽自動車税が5000円近く安くなることもあるため、自家用としての使用もおすすめです。

また、2026年の税制改正では環境性能割の課税を2年間停止する案も検討されています。お得に車を買い替えたいのであれば、様子を見つつ購入時期を決定すると良いでしょう。



出典

ダイハツ工業株式会社 ハイゼットカーゴ

国土交通省 自動車の用途等の区分について（依命通達）2007年1月

ダイハツ工業株式会社 ハイゼット カーゴ主要諸元表

本田技研工業株式会社 N-BOX 主要諸元

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー