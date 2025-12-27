三吉彩花（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/27】女優・モデルの三吉彩花が12月26日、自身のInstagramを更新。レオタード姿を公開し話題となっている。

【写真】29歳美人女優「圧巻のスタイル」ボディライン際立つレオタード姿

◆三吉彩花、レオタードで圧巻スタイル披露


三吉は「Lately, it’s been a good vibe..」とつづり、写真を複数枚投稿。ショップでの買い物風景やクリスマスの街中の様子のほか、美しいスタイルが際立つレオタード姿を披露している。

◆三吉彩花の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「綺麗すぎる」「脚の長さがレベチ」「かっこよすぎ」「圧巻のスタイル」「芸術作品のよう」「全てがオシャレ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

