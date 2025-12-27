男性に「安っぽい」と思われてしまう女性９パターン
クーポンマガジン「ホットペッパー」の連載企画『ひみつの女子会』が約８００名の女性に行ったアンケートによると、約４割が「女友達に対して『安っぽい女』と思ったことがある」と答えました。これに男性の意見を合わせると、軽薄に見られている女性はかなり多く、必ずしも他人事ではないことが分かります。では、男性はどんな女性に対して「安っぽい」と感じるのでしょうか。男性の生の声を参考にして考えてみました。
【１】すぐに男性を好きになる女性
「気持ちが軽すぎ」（１０代男性）というように、一人ひとりの男性ときちんと向き合っていないのではと疑われてしまうパターンです。気になる男性が現れたら簡単に「好き！」と周りに吹聴せず、胸に秘めた気持ちをじっくり温めましょう。
【２】「これマジやべぇ！」などの下品な言葉遣いをする女性
「元ヤンキー？」（２０代男性）というように、見た目がどんなに美しくても、汚い言葉を使う女性は男性に品性を疑われてしまうようです。「うまそう」「マジで？」など、普段つい言ってしまいがちな言葉を「美味しそう」「本当？」に換えるだけで、だいぶ見え方が変わるでしょう。
【３】自分を棚にあげて、人の批判ばかりする女性
「聞いて気分悪いし、欲求不満に思える」（３０代男性）というように、むしろ自分に劣等感があるから、他人の悪口ばかり言うのでは、と分析する男性もいます。自分の悪いところも受け入れることができるようになれば、他人の欠点も許せるかもしれません。
【４】恋人がいない期間の短さを自慢する女性
「あんまり深く考えずに付き合っていたからでは…」（２０代男性）というように、「男が切れたことがない」といったことを言っても、男性には「簡単に付き合う女」というようにしか聞こえないようです。「安っぽい女」と思われないためには、一人の男性と長く付き合った経験をアピールしたほうがいいでしょう。
【５】占いの結果に振り回されてばかりの女性
「悪い人にすぐ騙されそう」（１０代男性）というように、他人の意見に流されやすく、自分を持っていない人に感じるようです。占いはその結果に一喜一憂せず、娯楽の一つととらえるようにしてはいかがでしょうか。
【６】一般常識や時事ネタに全くついていけない女性
「遊びと恋愛にしか興味なさそう」（２０代男性）というように、あまりに常識がないと男性から「底が浅い」人に見られてしまうのかもしれません。いろんな人と一緒に盛り上がる話題にもなるので、新聞やネットのニュースに目を通す習慣をつけてもソンはないでしょう。
【７】やたらと露出が多いファッションを好む女性
「おバカっぽく感じてしまう」（２０代男性）というように、男性は肌の露出が多い女性に対して知性を感じない傾向にあるようです。恥じらいなく肌を見せるより、思いがけずチラッと肌がのぞく「チラリズム」のほうが、何倍も男心をくすぐるのかもしれません。
【８】必死に「モテるアピール」をする女性
「『元カレはここまで尽くしてくれた』、『街でナンパされた』とかって話が多いと、ちょっと…」（２０代男性）というように、自分に自信がないから昔のモテ話を持ち出すのだと男性は感じるようです。むしろ、人からモテそうと言われても謙虚に否定する人のほうが、男心をくすぐることができるのでしょう。
【９】男性の誘いにホイホイついていく女性
「軽い子には魅力を感じません」（２０代男性）というように、出会ったばかりの男性とでも、すぐに二人で会ってしまう女性には、アプローチする価値がないと感じる男性もいます。あえて１、２度くらいは男性からの誘いを断って身持ちの堅さをアピールしたほうが、結果、魅力的に見られるかもしれません。
「男性に『安っぽい』と思われてしまう女性」には、ほかにどんな特徴があると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）
