£Ô£Â£ÓÂà¼Ò¤ÎÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¡ÖºÇ¸å¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×Êó¹ð¡¡¡Ö°¦¤¹¤ëÆ±´ü¡×¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ö¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Ç¯Æâ¤Ç¤Î£Ô£Â£ÓÂà¼Ò¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬»Å»öÇ¼¤á¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£·î¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£Ç¯Æâ¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¤ÎÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤·¡¢£²£°£²£¶Ç¯£±·î¡¢£Ô£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÉ¸¶¥¢¥Ê¡££²£¶Æü¤Ë¡ÖËÜÆü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ªº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¤ª¼ªÇÒ¼Ú¡ª¶âÍËÆü¡¡¤òÂ´¶È¤·¡¢£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Çºî¤ëÌÀ¤ë¤¤Ä«¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï»ä¤â¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤¿¤Î¤·¤ß¤Þ¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö°¦¤¹¤ëÆ±´ü£²¿Í¤Ë¤â²ñ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤Í¡¼¡ª¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÊÌ¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¡¢¤¤Ã¤È¡¢£Ô£Â£Ó¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¡¢¤è¤¯À²¤ì¤¿º£Æü¤Î¤³¤È¤ò¤ª¤â¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±´ü¤Î±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¡¢ÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£
¡¡¡Öº£Æü¤¬»Å»öÇ¼¤á¤À¤Ã¤¿³§ÍÍ¤â¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¤è¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£