エイトザタラソ×シナモロール♡限定デザインで叶える冬のぷるん髪ケア

スキンケア発想のヘアケアブランドとして人気の「エイトザタラソ」から、世代を超えて愛されるサンリオの「シナモロール」とのコラボアイテムが数量限定で登場します。泡やシャボン玉に包まれたシナモロールの愛らしいデザインが、毎日のヘアケアにときめきをプラス♡発売日はステラシード公式サイトをはじめ、オンラインショップやプラザ、全国の一部ドラッグストアで順次展開。保水ケアを軸にした3アイテムが揃い、乾燥が気になる冬の髪をしっとり整えてくれます。

冬の髪に寄り添う限定3アイテム♡

今回のコラボでは、シナモロールの特別デザインをまとった3種類のヘアケアアイテムがラインアップ。

泡やシャボン玉の世界観に包まれたかわいらしいパッケージは、手にするだけで気分が上がります♪

まずチェックしたいのは、“ぷるん髪”を目指すしっとりタイプの「エイトザタラソ モイストシャンプー＆モイストトリートメント シナモロール デザイン スペシャルキット」。

美容液発想のシャンプーとトリートメントを475mLずつセットにした限定キットで、毛先までしっとりまとまる髪へ導きます。希望小売価格は3080円。

タオルドライ後に使う「エイトザタラソ ジェントルリペア＆モイストチャージ 美容液ヘアミルク シナモロール」は、145mLで1540円。

髪内部に浸透して補修し、しっとりまとまりのある質感に。ブロー前、寝る前、アイロン前にも活躍し、1本でマルチに使える頼れる存在です。

さらに「エイトザタラソ リペアショット＆EXモイスト 美容液オイル シナモロール」は、100mLで1540円。

髪に艶を与え、水分と油分のバランスを整えながらダメージ補修。乾燥やうねりが気になる冬の髪もするんとまとまります。

発売スケジュールをチェック♪

数量限定アイテムは、一部のショップから先行販売がスタート。

ステラシード公式サイトでは2025年11月27日から先行販売が開始され、その後12月3日より楽天などのオンラインショップでも順次取り扱いが拡大します。

続いて12月4日にはプラザで先行発売が始まり、12月29日からは全国の一部ドラッグストアでも展開予定。

店舗によって取り扱いが異なるため、早めのチェックがおすすめです♪

シナモロールと一緒に冬の潤いケア♡

シナモロールの世界観がぎゅっと詰まった今回の限定コラボは、見た目の可愛さだけでなく、保水ケアに特化したエイトザタラソならではの高機能なラインナップが魅力です。

シャンプーやトリートメント、ヘアミルク、ヘアオイルまで揃い、冬の乾燥ダメージが気になる髪をしっとり艶やかに導いてくれます。

お気に入りのアイテムを取り入れて、毎日のケアタイムをもっと心地よく、もっと可愛く楽しんでみてください♡