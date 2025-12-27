「冬のソナタ」がよみがえる。日本で韓流ブームを巻き起こした人気ドラマが、映画で日本上陸する。

「映画冬のソナタ日本特別版」は25日、日本公式ホームページを開き「冬のソナタが、来年3月6日に日本スクリーンに戻ってくる」と明らかにした。

韓国メディアのスポTVニュースは27日「冬のソナタは、結婚を控えたある女性に、死んだ初恋に似たある男が現れて起きることを描いたドラマで、02年に放映され、韓流ブームを起こした始発点になった。特に日本でドラマ韓流ブームを巻き起こし、アジア全域でも現在まで愛されている韓流の代表作だ」と説明した。

さらに「放送されて25年になるが、依然として日本の視聴者が最も愛する韓国ドラマとして挙げられる。劇中でイ・ミンヒョンを演じたペ・ヨンジュンは『冬のソナタ』を通じて『ヨン様』という名前で愛され、日本人が最も愛する韓国代表俳優」とも伝えた。

「冬のソナタ」側は「日本全土が涙で覆われ『冬のソナタ』という単語だけで心が震えたその時、誰もが口ずさんでいた主題が『最初から今まで』、雪景色の中で交わされた永遠の約束、すべてはここから始まり韓流ブームの先駆になった」と「冬のソナタ」を紹介し「そんな名作が、26年3月6日に日本スクリーンでカムバックする」と知らせた。