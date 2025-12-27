2003年、「どこ見てんのよ！」というフレーズでブレイクしたタレント・青木さやかさん。近年はエッセイストとしても活躍の場を広げており、その著書やインタビューのなかではたびたび「母と不仲であった」ことが語られています。しかし、そんな母がのこした“置き土産”をFPは高く評価。青木さんもその真意を知り、思わず感謝の気持ちがこみ上げてきたようです――。青木さやか氏著・坂本綾子氏監修の『貯蓄が苦手な人こそ読んでほしいお金の第一歩 お金まわりを見直したら人生が変わった』（日経BP）より、その置き土産の中身と活かし方について、FPの助言とともにみていきましょう。

亡くなった母がのこした「3社の株」

令和元年に母が71歳で亡くなりました。数年間闘病し、意識は最後までしっかりとしていたので見事に「終活」をして旅立った。

自身の葬儀や大切な人への手紙の準備。そして弟と私に、大きな財産をのこしてくれた。きっともめないよう、大体半分ずつに分けてありました。今になり、それがどれほどすごいことで、ありがたいことなのか身に染みます。

坂本 お母様は、本当にいい株をのこしてくれましたね。

青木 先生からみても？

坂本 そうですよ。お母様の選択は素晴らしいですよ。私も子どもに、いい株をのこしてあげたいと思いました。

いなくなって初めて、母の偉大さを、よそさまの言葉で知る。長い間不仲だった私と母だったが、最期に、母はどうやら私を大切に思っているようだ、と感じることができました。そして、生きている時より今のほうが母を身近に感じる。ありがとう、お母さん。3社の株も、ありがとうございます。

FPが上がり続けている株を「売ってもいい」と判断した理由

さて、母が私にのこしてくれた株は3社分。坂本先生が特に評価した株は、2000株を持つA社。かなり上がっているのだ！ もうかっている！と素人でも分かります。

坂本 さやかさん、この株をどうしますか？

青木 え、横ばいもありつつ、上がり続けている感じしませんか？

坂本 これ、売ってもいいかもしれませんね。

青木 え、この上がっている2000株を？

坂本 今、株価は“踊り場”ですから。“踊り場”とは、株価が一時的に停滞する状況で、同じくらいの株価でまた買える可能性が高いんです。さやかさん、売るならその売却益をNISA口座に入れましょう。

青木 銀行口座じゃなくてですか？

坂本 NISA口座で商品を買うと非課税になりますからね。

青木 よく分からないが、仰せのとおり。

売った株は買い直してもいい

坂本 そして、さやかさん、買い直してもいいわけですよ、株を。

青木 え、また買う？

坂本 そうです。今度はNISAの非課税枠で買う。

青木 とにかく、得なわけですね。で、なんの株を買えばいいんですか？

坂本 それは、さやかさんが決めてください。お母様はこの会社を選びましたが、さやかさんはどうしたいですか？

青木 この株を売って、同じものを買い直してもいいわけですか？

坂本 自由です。

母が選んだ株。私も選ぶことにしたい。

もうかっている株と損している株を同じ年に売ると…

坂本 損している株もありますね。もうかっている株と損している株を同じ年に売れば損益通算できますよ。

青木 損益通算とは？

坂本 同年分の利益と損失を相殺することで、税金を減らすことができます。

青木 分かりました。

坂本 証券会社に電話して、「損益通算できますよね？」と聞いてください。そしてまずは500株を売りましょう。

青木 はい！

坂本 そして電話でこう言ってください。「A社の株500株とC社を売りたい」と。こう聞かれます。「ご希望のお値段は？」そしたらこう答えてください。「なりゆき」で！

青木 カッコいいですね、「なりゆき」。どういった意味ですか？

坂本 いくらでもいいから、という意味です。

そういえば今は亡き祖父も株価ばかり見ていた。おじいちゃんお母さん、私もいよいよ自分で株を売買する時が来たようです。

「月3万円」を積み立て…青木さんのすごい「NISA口座」

［図表1］証券口座の資産残高 出典：『貯蓄が苦手な人こそ読んでほしいお金の第一歩 お金まわりを見直したら人生が変わった』（日経BP）より抜粋

［図表2］保有証券一覧 出典：『貯蓄が苦手な人こそ読んでほしいお金の第一歩 お金まわりを見直したら人生が変わった』（日経BP）より抜粋

2024年6月にNISA口座を開設し、月々3万円を積み立て。青木さんのお母様から譲り受けた株の売却益もNISAへ。

最初は証券会社のサイトにログインするにも一苦労だった青木さん。着々と運用を重ねるうち、するっとログイン。運用成績もこのとおり好調。

青木 さやか

タレント／俳優／エッセイスト

坂本 綾子

1級ファイナンシャル・プランニング技能士／日本FP協会認定CFP®