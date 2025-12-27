¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ª¤«¤¯¤·¤Æ¡ª¡×à¾×·â¥·¥ç¥Ã¥Èá34ºÐÁ°ÅÄÆØ»Ò¤Ë¡Ö¥ä¥Ð¥ä¥Ð¡Á¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó°Ý»ý¤¹¤´¤¤¡×
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í...¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò(34)¤¬¿·¤·¤¤¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯ÇäÊó¹ð¤È¤È¤â¤ËÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡ØBeste¡Ù¡Ê¥Ù¥¹¥Æ¡Ë¡¡¤â¤¦¾¯¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í...¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¾åÈ¾¿È¤Ï²¿¤âÅ»¤ï¤º¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»É·ãÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¥ä¥Ð¡Á¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¡Ä¤¨¤Ã¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ª¤«¤¯¤·¤Æ¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ó¡ª¡©¡×¡Ö¤¤¤ä¡¼¤¤ì¤¤¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó°Ý»ý¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¾×·âÅª¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍ½Ìó¤·¤Æ¤ë¡¡¥É¥¥É¥¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¼Ì¿¿½¸¡ÖBeste¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Ïº£Ç¯¡¢·ÝÇ½³èÆ°20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ´ë²è¡£ÍèÇ¯2·î13Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¡ÖBeste¡×¤Ï¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç¡ÖºÇ¹â¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£