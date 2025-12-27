¡Ö¤³¤Î¥Ú¥¢¤ÏÈ¿Â§µé¡×34ºÐ¾®ß·ÍÛ»Ò¥¢¥Ê¡¢Æ±³ØÇ¯àÇÏ½÷2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂç¿Í½÷»Ò¡¢ÁÇÅ¨¡×
¤ªÂ·¤¤¸ª½Ð¤·¥³¡¼¥Ç
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾®ß·ÍÛ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¶¥ÇÏ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤È¤ÎàÇÏ½÷á2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ¤ÉÕ¤±¤Ð½Ð°©¤Ã¤Æ10Ç¯¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï»ä¤¬MC¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¶¥ÇÏÈÖÁÈ¤Ç¥ë¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤¬¤è¤¯¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë²£»³¥ë¥ê¥«¤ÈÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤È¤â¤Ë34ºÐ¤ÎÆ±³ØÇ¯¡£¼¨¤·¹ç¤ï¤»¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸ª½Ð¤·¤Î¹õ¤¤Éþ¡¢¹õ±ï¤á¤¬¤Í¤ÇËË¤ò´ó¤»¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö»Å»ö¤Ç½Ð°©¤Ã¤Æ¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¡»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤¢¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²£»³¤â¡Ö¤â¤¦10Ç¯¤È¤«¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Áº£Ç¯¤âÂô»³¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¡£¡¡ÃçÎÉ¤·àÇÏ½÷á¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¥¦¥Þ¥¸¥çÃç´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂç¿Í½÷»Ò¡¢ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤³¤Î¥Ú¥¢¤ÏÈ¿Â§µé¤ä¤Ê¤¡¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤óÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÈþ¿Í¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£