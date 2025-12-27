¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±/½÷»Ò¡Û·è¾¡¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¡¡µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤Ï4Ï¢ÇÆ¤Ê¤é¤º¡¡ºù²Ö³Ø±à¤Ï²ÆÅß2´§ÁÀ¤¦¡ã¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡ä
¡þ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025(12·î23Æü¡Á29Æü)
¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ï27Æü¡¢½÷»Ò¤Î½à·è¾¡¡¢2»î¹ç¤¬ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í¥¾¡¤Îºù²Ö³Ø±à¤Ï¡¢È¬±À³Ø±à¤ÈÂÐÀï¡£ºù²Ö³Ø±à¤ÏÁ°È¾¤Ë14ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤È¡¢È¬±À³Ø±à¤âÉé¤±¤¸¤ÈÂè3¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ë22ÅÀ¤òµó¤²¡¢9ÅÀº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ïºù²Ö³Ø±à¤¬77-71¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Âç²ñ4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤Ï¡¢ºòÇ¯¥Ù¥¹¥È4¤ÎÂçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¤È·ãÆÍ¡£Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ò2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡¢Âè2¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï16ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì31-49¤È18ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂè3¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ï3ËÜ¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÌÔÄÉ¤·¡¢10ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½øÈ×¤ÎÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢71-80¤ÇÂçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¤Ï²ÆÅßÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦ºù²Ö³Ø±à¤È½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Âçºå·°±Ñ¤¬Àï¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦½à·è¾¡¤Î·ë²Ì
ºù²Ö³Ø±à(°¦ÃÎ¸©)77-71È¬±À³Ø±à(ÅìµþÅÔ)
Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡(ÂçºåÉÜ)80-71µþÅÔÀº²Ú³Ø±à(µþÅÔÉÜ)