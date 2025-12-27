星野源、“雰囲気ガラリ”な撮影ショットに反響「めっちゃかっこええです！たまらん」「目の保養」
シンガーソングライターの星野源（44）が25日、自身のインスタグラムを更新。“雰囲気ガラリ”な撮影ショットを披露し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「めっちゃかっこええです！たまらん」“雰囲気ガラリ”な撮影ショットを披露した星野源
「Happy holidays! #GQKOREA」とつづり、黒のレザージャケットにデニムパンツを合わせたスタイリッシュな装いで、強い存在感を放つ1枚を披露。サングラスをかけ、舌を出した“挑発的”な表情を見せており、クールさの中に遊び心ものぞかせている。
普段の穏やかな雰囲気からガラッと変わった印象的なカットに、ファンからは「もうめっちゃかっこええです！たまらん」「目の保養です」「眼鏡をかけた源さんを久しぶりに見た気がしますが、本当に素敵」「いつもの源さんとはまた違った雰囲気でめちゃくちゃカッコよいです」などの声が寄せられている。
【写真】「めっちゃかっこええです！たまらん」“雰囲気ガラリ”な撮影ショットを披露した星野源
「Happy holidays! #GQKOREA」とつづり、黒のレザージャケットにデニムパンツを合わせたスタイリッシュな装いで、強い存在感を放つ1枚を披露。サングラスをかけ、舌を出した“挑発的”な表情を見せており、クールさの中に遊び心ものぞかせている。
普段の穏やかな雰囲気からガラッと変わった印象的なカットに、ファンからは「もうめっちゃかっこええです！たまらん」「目の保養です」「眼鏡をかけた源さんを久しぶりに見た気がしますが、本当に素敵」「いつもの源さんとはまた違った雰囲気でめちゃくちゃカッコよいです」などの声が寄せられている。