真野恵里菜「すっかり恒例の」クリスマス家族写真公開「お子さん大きくなってる」「幸せ溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/27】女優の真野恵里菜が12月25日、自身のInstagramを更新。クリスマスの家族写真を公開し、話題となっている。
【写真】34歳美人女優「リンクコーデかと」サッカー選手夫＆子どもとのクリスマスショット
真野は「すっかり恒例の？！ 毎年クリスマスに撮っている家族写真」とつづり、写真を投稿。愛犬を膝に抱く夫・柴崎岳選手とクリスマスツリーを挟んで1歳の子供を抱く自身の家族ショットを公開した。更に「話し合ってないのに同じ色味の服を選んでた」と続け、意図せず夫とリンクコーディネートになってしまったことも明かした。
この投稿には「お子さん大きくなってる」「可愛い家族写真」「リンクコーデかと思った」「ぷくぷくあんよだ」「幸せのおすそ分けありがとうございます」などの反響が寄せられている。
真野は2018年7月にサッカー・鹿島アントラーズの柴崎選手と結婚。同年9月に生活拠点を柴崎選手の活動拠点であったスペインに移した。その後、2023年9月に柴崎選手が鹿島アントラーズへの復帰したことにともない日本に帰国。2024年に第1子を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳美人女優「リンクコーデかと」サッカー選手夫＆子どもとのクリスマスショット
◆真野恵里菜、家族3ショット公開
真野は「すっかり恒例の？！ 毎年クリスマスに撮っている家族写真」とつづり、写真を投稿。愛犬を膝に抱く夫・柴崎岳選手とクリスマスツリーを挟んで1歳の子供を抱く自身の家族ショットを公開した。更に「話し合ってないのに同じ色味の服を選んでた」と続け、意図せず夫とリンクコーディネートになってしまったことも明かした。
◆真野恵里菜の投稿に反響
この投稿には「お子さん大きくなってる」「可愛い家族写真」「リンクコーデかと思った」「ぷくぷくあんよだ」「幸せのおすそ分けありがとうございます」などの反響が寄せられている。
真野は2018年7月にサッカー・鹿島アントラーズの柴崎選手と結婚。同年9月に生活拠点を柴崎選手の活動拠点であったスペインに移した。その後、2023年9月に柴崎選手が鹿島アントラーズへの復帰したことにともない日本に帰国。2024年に第1子を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】