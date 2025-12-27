元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が２７日、大阪・ＭＢＳテレビの情報バラエティー「せやねん！」（土曜・前９時２５分）にゲスト出演。高市早苗首相の就任効果で今年のテレビ出演本数が２１５本以上（番組調べ）に達し、コメンテーターとして“特需”にわいていたことが明かされた。

番組では、高市氏の３か月間を振り返った。その際、橋下氏のテレビ出演本数を発表する流れとなり、橋下氏は「やらしいですね」と苦笑い。進行の山中真アナウンサーが「２１５本以上」と披露すると、トミーズ雅は「かまいたち、千鳥レベルやん」と驚きの声。山中アナは「（そこまではいかないが）さや香と同じくらいなんです」と人気芸人と比較してみせた。

橋下氏は「固定は日曜朝のレギュラー１つだけなんです」とフジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・前７時３０分）を除けば他は全て単発の仕事だと強調。すると雅は「１本１００万として２億１５００万…」とギャラ換算。橋下氏は「雅さん、僕ら文化人（枠）だから。皆さん分かってるでしょ。タレントさんと違うんですから」とギャラが高くないことを示唆していた。