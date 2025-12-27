歌手・和田アキ子が２７日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）に生出演した。

和田は、アシスタントの垣花正アナウンサーとのフリートークで「ちょっと、今日…情緒不安定なんです。こんなんラジオで言うのもアレなんですけど」と切り出すと「ちょっとしたプレゼントを買おうとして、カード持つの邪魔くさいから現金用意したんです、昨日」と明かした。

封筒に入れた現金を「普通は金庫にしまうんですけど、どっかにしまっておいて」とし「結果、クローゼットの下の方に入れたつもりだったんです」などと明かした。その後、この現金を「金庫にしまおうと思って」とクローゼットを探すと「ないんですよ」と告白した。

その後、夫、マネジャーらと探したが見つからないことを明かし、この日の生放送中も「ずっと気になっているんだけど、かかってこないのよ」と見つかった連絡が来ないことを明かした。その上で現金は「必ずそこにしかないんです。そこのエリア」とし「大きく言えば家の中は間違いないんです。縮小すればクローゼットしかないんです」と打ち明けた。

その上で「すみません、「放送でこんなこと言っちゃって」とリスナーに謝罪し、個人的な悩みを番組で打ち明けたことにリスナーに「ごめんね、こんな話」と繰り返し謝罪し別の話題に移っていた。