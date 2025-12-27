◇U18花園女子15人制 東軍17―12西軍（2025年12月27日 東大阪市・花園ラグビー場）

U18花園女子15人制の試合が行われ、東軍が17―12で西軍に競り勝った。

東軍は前半2分にLO浅利那未（3年＝関東学院六浦）が先制トライ。同8分にはHO原明咲（3年＝四日市メリノール学院）がモールからトライを挙げ、12―0で折り返す。

後半は西軍が主導権を握り、6分にPR宮本心夏（2年＝富島）、11分にNo・8トゥカナ・ルシアナ（2年＝筑紫台）のトライで同点に追いつく。迎えた19分、東軍のNo・8大橋愛莉（3年＝関東学院六浦）がラックからボールを持ちだして突破。左中間に飛び込み、勝負を決めた。

殊勲の決勝トライを挙げた大橋は、昨年に続く出場。「ボールを持った瞬間に目の前が空いたので。強い突破が自分の持ち味。前が空いた瞬間、ここは自分で行くべきだと思った」と笑顔で振り返った。

両親は陸上競技に打ち込み、ハンマー投げをしていた母・千里さんは日本代表として東アジア大会に出場した経験を持つ。千里さんは陸上を終えた後にラグビーと出会い、競技にどっぷりと浸かった。その楽しさや魅力に触れ、姉の聖香さん、そして愛莉に楕円球を追うことをすすめた。

5歳からラグビーを始めた愛莉は、地元の富山を離れて関東学院六浦に進学。高校でも着実に力をつけ、2年連続で花園に立った。大学進学後もラグビーを続ける予定で「15人制の日本代表で2029年のW杯に出場したい」と目標を口にした。