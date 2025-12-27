俳優の本田望結さんが、自身のインスタグラムを更新。サンタクロースのコスプレを披露しました。



【写真を見る】【 本田望結 】サンタコスで照れ笑いダンス フォロワー称賛「こんなサンタ来たら帰さない」



本田さんは、赤いベルベット素材のサンタコスチュームに身を包み、白いファーの縁取りが特徴的な華やかな装いで登場。「メリークリスマス」というシンプルなメッセージを添えました。





ポーズのバリエーションも豊富で、様々な魅力的な表情を見せています。特に、目を閉じて大きく微笑む照れ笑いのような表情など、楽しさがあふれる姿が印象的です。





本田さんは、今年6月の21歳の誕生日のインスタグラムの投稿で「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！」と10キロの減量を報告し、話題になっていました。





今回のサンタコスチュームでの投稿でも、その引き締まったスタイルと健康的な美しさが際立っていて、フォロワーからは「笑顔サイコー」「可愛いすぎ」「見られて幸せ」「かわいすぎんだろ」「こんなサンタ来たら帰さない」など、親しみや憧れの声が集まっています。



【担当：芸能情報ステーション】