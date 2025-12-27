ついに強さが確率を凌駕してしまった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月25日の第1試合にEX風林火山・永井孝典（連盟）が出場。終盤に怒涛の3連続アガリで、リーグトップを独走する個人10勝目をあげた。逃げ切りを決めたオーラス南4局も、圧倒的な劣勢をいとも簡単に弾き飛ばす規格外のツモアガリ。放送席からも、悲鳴にも似た声が飛び交い続けた。

【映像】確率崩壊！永井孝典、1対8の劣勢を跳ね返す勝利のツモ

永井はラス目だった南2局1局に跳満、2着目に浮上したばかりの南3局に倍満をアガり、わずか2局でトップ目に。4万1000点持ちで、あとは逃げ切りをはかるばかりだった。そして南4局、永井は端に寄った手牌からチャンタを目指して選択の連続。6巡目にはカン2索を埋めて純チャンのイーシャンテンまで近づいた。

それでも親番のBEAST X・中田花奈（連盟）が連荘を目指して仕掛けを入れ8巡目に二・五万待ちでテンパイ。なんとこれが全て山に残っており、いわゆる「全山」状態だった。しかし永井も中田のテンパイ打牌となった8索をチーして、カン八万でテンパイ。ただし、こちらは残りが山に1枚だ。

永井から見て、残り枚数は1対8。どう見ても永井は劣勢というところで、実況の小林未沙も「中田のアガリは時間の問題でしょうか」とつぶやいた直後のことだった。なんと永井は、いとも簡単にラス牌の八万でツモ。5200点を追加して逃げ切りトップを決めた。

確率をまるで無視するかのような永井のアガリに、小林は「こんなこと信じられますか？」「確率をひっくり返す男です！」「奇跡の連続を起こしています」と実況。解説・河野直也（最高位戦）は「いやいや、ちょっと待って。1対8だよ。ウソでしょ？」と困惑するばかりだった。

ファンも衝撃的な結末を目の当たりにして「8山が1山に敗れるだと！？」「嘘だろ！！！」「麻雀こわいです」と驚きの連続だった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

