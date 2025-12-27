歌手の松田聖子（63）が、26日放送のニッポン放送「松田聖子のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）に出演。デビュー45周年のアニバーサリーイヤーを振り返った。

1980年に「裸足の季節」で歌手デビューしてから今年でデビュー45周年を迎えた松田。「45周年という特別な周年の年だったということもありまして、最初から凄くアクティブな年だったと思います」と話した。

6月に45周年記念アルバム「永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。〜45th Anniversary 究極オールタイムベスト〜」をリリース。6〜9月には45周年を記念したコンサートツアーを開催するなど精力的に活動した。

「45周年の記念曲『Shapes Of Happiness』を槇原（敬之）さんに書いていただいたりとか、松任谷由実さんに『Stardust』の訳詞を書いていただいたりとか、凄くありがたい年だったし、それでスタートした45周年の記念ベストアルバム『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。』をリリースさせていただいた。その後は夏のコンサートもやらせていただきましたし、あっという間でしたね」と充実感をにじませた。

「本当に幸せな。みなさんにたくさん応援していただいて、支えていただいて、ここまでくることができた。感謝の気持ちを持って頑張ることができた素晴らしい1年だったと思います」と振り返った。

来年2月には初の韓国単独公演を開催予定。「新しいことにもいろいろ挑戦できた年だったかなと思います」と胸を張った。また、デビュー45周年を記念したトリビュートアルバムについて「素晴らしいアーティストの皆さんに私の曲を歌っていただいたりした」と話した。

「本当にいろいろありましたね。とってもいい年になりました」と1年を総括し、「皆さん本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。