義母に苦手意識がある人もいると思いますが、それは勝手な思い込みの可能性も。実はとてもやさしくて思いやりのある人だと知ったとき、義母のことを見直すようで？

今回は、育児疲れを察した義母が家事をやってくれて感動した話をご紹介いたします。

家事をやってくれた義母

「産後、毎日夜中の授乳で寝不足になりヘトヘトになっていました。夫はまったく家事をしないし、母に頼ろうと思っても実家は遠いから無理だし。

そんなある日、義母が家に来ることになりました。正直、義母には苦手意識があったので、家に来られるのは迷惑だな……と思っていたんです。しかし、義母は私の顔を見ると『疲れてるわね』『私が子どもの面倒見ておくから寝ておいで』と言ってくれたため、お言葉に甘えて休ませてもらいました。

2時間後、目が覚めてリビングに行くと、義母は散らかった部屋を片付けてくれていました。しかも荒れ果てたキッチンもキレイになっていて……！ やらないといけない家事が溜まっていたから、すごくありがたかったですね。それに恩着せがましく言ってくることもなく、家事を一通りやってくれたら『またなにか困ったときはいつでも連絡してね』と言って帰っていきました。義母のことが大好きになりましたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ パッと現れて、やることをやったらサッと帰っていくなんて、まるでスーパーマンのようなかっこよさですよね……！ こんなお義母さんとなら、いい関係が築けるでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。