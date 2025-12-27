歌手和田アキ子（75）が27日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。経済愛好家でコラムニストの肉乃小路ニクヨに濃いメークについてアドバイスしたことを明かした。

和田は、かねてから飲む約束をしていたミッツマン・グローブと26日に、東京・四谷で飲んだことをトークの中で明かした。肉乃小路も同席して「ニクヨちゃんは緊張しちゃって」と話すと、アシスタントの垣花正が「初めてですよね」と合いの手を入れた。和田は肉乃小路と飲むことについて「初めて。飲むのはね」と話して「頭良くて、慶応出て…もちろん二人ともそうだけど、慶応義塾（大学）出て、ニクヨちゃんは…」と話すと、垣花が「一旦、金融業界に就職なされてるんでしょ」と肉乃小路について補足説明した。

和田が「経営者の方を相手にセミナーみたいな…」と話すと、すぐ垣花が「そうです。だから、ニュース番組のコメンテーターもされますし、もちろんバラエティにも出られますし、でも金融業界の専門家なので、セミナーもやるんですよ」と肉乃小路の横顔を解説した。

和田は「そうそう。でもあんた、ちょっとメークを薄めにした方がいい、とかね。で、オカマって呼べばいいの？オネエって呼べばいいの？女装家って言えばいいの、あんたら2人、どうすりゃいいの？、って、聞いたら『3つとも合ってるので、何でもいいです』って」と返された会話を明かした。

その後、和田は「ニクヨちゃんに『かわいらしくして』って言って」と話すと垣花が「先輩としていろいろアドバイスして…」と受けると和田は「『カワイクします』って約束したから、見ててカワイクなっていくと思うから、本当に」と肉乃小路が今後変貌することを予測した。垣花が「メークの方法なんかもアッコさんからアドバイスをもらったんですか」と具体的な内容について尋ねると、和田は「アイラインも昔の70年代のアイラインだから、それぞれダイアナさん（故英王室ダイアナ妃）とかのメークだとか。マツコとかいろんなメークの仕方があるけど、ニクヨちゃんのはアイラインがちょっと太いと思うから、1ミリちょっと小さくして、とか」と助言したことを明かした。