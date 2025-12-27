J１連覇経験者「ホンマに来た」柏レイソルに完全移籍「ガチで嬉しい」「来年マジでタイトル狙える」など脚光
実績十分の30歳MFが新天地を求めた。
柏レイソルは12月27日、汰木康也がヴィッセル神戸から完全移籍で加入することを発表した。
横浜F・マリノスのアカデミーで育った汰木は、2014年にモンテディオ山形でプロキャリアをスタート。19年に浦和レッズに赴き、22年から神戸でプレー。浦和では天皇杯優勝、神戸ではリーグ連覇と天皇杯制覇を経験した。
柏の公式サイトを通じて、ニューカマーは「J１リーグ優勝、そして僕個人としても悲願であるACLE制覇に向けて、今まで自分が経験したことのすべてを発揮して、チームの勝利に貢献したいと思います」と意気込みを発信した。
クラブの公式Xでも加入が伝えられると、「ホンマに来た」「まじか」「ガチで嬉しい」「またもやリカチル！！」「期待しかしませんぞ」「汰木を見るために日立台に行きたすぎる」「実力も経験値も間違いないので日立台で大暴れしてほしい」「リーグ優勝経験者の加入、心強い」「来年レイソルマジでタイトル狙えるな」といった声があがった。
大きな注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
