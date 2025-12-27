きょうの天気予報です。北日本を中心に冬型の気圧配置が続くため、北陸から北の日本海側では断続的に雪が降るでしょう。北陸では夕方以降、雷を伴って降り方の強まるところがありそうです。太平洋側は晴れるところが多いでしょう。

気温です。寒気の影響が残るため、日中も気温が上がらず、全国的に厳しい寒さが続くでしょう。西日本や東日本では強い風は収まりますが、10℃に届かないところが多く、真冬の寒さとなりそうです。北日本はきのうより大幅に低いところが多く、北海道では0℃未満の真冬日の予想です。

■きょうの各地の予想最高気温

札幌 :-4℃ 釧路 :-3℃

青森 :-1℃ 盛岡 :1℃

仙台 :4℃ 新潟 :6℃

長野 :2℃ 金沢 :6℃

名古屋:7℃ 東京 :8℃

大阪 :10℃ 岡山 :10℃

広島 :9℃ 松江 :7℃

高知 :11℃ 福岡 :8℃

鹿児島:11℃ 那覇 :19℃

週間予報です。北陸や北日本ではあす日曜日にかけて雪の降りやすい状態が続くでしょう。この先、日本海側はすっきりとしない天気が続きますが、大雪となることはなさそうです。

月曜日や火曜日は真冬の寒さが落ち着いて、西日本では15℃を超える日もあるでしょう。太平洋側は晴れる日が多く、東海や関東では初日の出を見ることができそうです。