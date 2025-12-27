色あせたよもぎ色の表紙に「秘」「昭和17年6月」。タイトルは「南洋資源に依存する米国産業の弱点に就いて」。一冊の報告書が、戦時下の日本とアメリカの関係、そしてある男性の謎めいた経歴を静かに物語っています。

この資料は、神奈川県在住の河井道男さんから「祖父の遺品」として日本テレビの戦後80年プロジェクトに寄せられました。報告書の日付である昭和17年（1942年）6月は、太平洋戦争開戦から半年。日本軍が東南アジアの各地域を占領し、連合国側の資源供給に大きな打撃を与えた時期に当たります。ページをめくると、開戦前との比較を交えながら、アメリカ産業への影響を25ページにわたって分析しています。

この報告書を書いたのは、道男さんの祖父・河井信三（かわい・のぶぞう）氏。信三氏は昭和36年（1961年）に亡くなっていますが、孫の道男さんは、なぜ祖父が戦時中に「秘」の報告書を作成したのか、その理由を知りたいと話します。

（河井道男さん・76歳）「銀行の貸金庫に預けられていた祖父の遺品の中に、この報告書がありました。祖父は若い頃からアメリカで仕事をしていたようですが、なぜこんな報告書を書いたのか親戚の間でもわからないんです。ひょっとすると“スパイ”だったのでしょうか」

わたしたちは残された資料を手がかりに、専門家の協力を得て調査することにしました。（報道局調査報道班・松嶋洋明）

■「アイスクリン」英語が堪能だった祖父 孫が抱いていた疑問

道男さん（76歳）と邦子さん（72歳）きょうだい。2人が小学生の時に祖父・信三氏は亡くなりましたが、生前は好々爺（こうこうや）そのもの。自身も大好きなアイスクリームをよく買って食べさせてくれたといいます。英語が堪能でアイスクリームの発音が2人には「アイスクリン」に聞こえたそうです。

報告書の存在とともに、長年不思議に思っていたというのが、「なぜ信三氏はアメリカで生活していたのか」という点。信三氏は明治15年（1882年）生まれ。一般の日本人が気軽に海外へ渡れなかった時代です。

信三氏の孫・道男さん（76）「うちは代々、伊勢神宮（豊受大神宮）の神職でしたが、明治維新で世襲できなくなり、北海道に移住したそうです。生活は相当苦しかったと聞いています」

ところが残された履歴書によると、信三氏は19歳の時、東京の正則英語学校を卒業しアメリカ・サンフランシスコに渡っています。当時、自己資金だけで留学することは極めて困難で、なんらかの組織や支援者の後ろ盾があったと考えられますが、履歴書にその記載はありません。

■渡米の“鍵”となった姉の存在

経済史を研究する関西学院大学商学部・木山実教授は、信三氏の“渡米の道”について次のように指摘します。

木山教授「明治時代の海外留学には、公的な支援制度もありましたが、対象は帝大出身者などのエリート層が中心でした。一方で、民間の“支援者”に才能を見込まれ、東京への進学費用や留学費用を支援してもらう例もしばしば見受けられます」

その“支援者”と信三氏をつなぐキーパーソンとして浮かぶのが5歳年上の姉・河井道（みち）氏です。



道氏は札幌の女学校でキリスト教に基づく教育を受け、のちに津田梅子氏（現在の津田塾大学創設者）らの支援により渡米。奨学金を得て大学で学んでいました。同じ時期に信三氏もアメリカに渡っていることから、道氏がつながりを得たキリスト教系の人的ネットワークから支援を受けたと考えられます。

信三氏は22歳でネブラスカ州リンカーン市のユニオンカレッジ（キリスト教系の高等教育機関）に入学、さらにカンザス州立農工大学を卒業し理学士（農学）の学位を取得しています。ユニオンカレッジ入学前に撮影したとみられる信三氏の写真が遺品の中にありました。正装で柔らかな表情。アメリカで充実した生活を送っていたことが伝わってきます。

■農業の専門家日本政府の「貿易通信員」に

大学卒業後、信三氏は農業の専門家として歩み始めます。履歴書によると30代で当時日本の商工省が世界各地に派遣していた「貿易通信員」に任じられ、農産物などの市場調査のためヨーロッパを歴訪。40代から50代にかけては主にアメリカで、日本の農産物の販売に関わる業務を担っています。

貿易通信員は国から公式に仕事を依頼された専門家です。このことから日本政府と深い関わりがあったことがわかりますがどのようにしてつながったのでしょうか。

木山教授の調査で信三氏の妻・ユキさんが、当時札幌から選出されていた衆議院議員・中西六三郎氏の妹であることが判明しました。

木山実教授「貿易通信員は、商工省が民間の貿易商社マンなどから派遣員を選び、世界に派遣して市場動向や日本産品の売れ行きを調査・報告させる制度です。商工省はその情報を国内の生産者に伝え、輸出産品の改善や日本産品の輸出増加を促しました。河井氏が貿易通信員に任命されたのは、若くしてアメリカ留学経験があり、英語に堪能であったこと、さらに妻が代議士・中西六三郎氏の妹であったことも影響していると思われます。戦前は官僚や政治家等とのコネが非常に重要でした」

■信三氏の人柄「砂漠の中のオアシス」

当時の信三氏の人柄を知ることができる文献が残されています。大正4年に出版された田中一貞著「世界道中かばんの塵」には、「ニューヨーク西2丁目に修道会を訪ねてみると河井信三という人がいて非常に親切に世話をしてくれてうれしい」「遠く故郷を離れて苦学する学生にとっては（中略）砂漠の中のオアシスの様なものであろう」と記されています。

アメリカに根ざし日本の農業発展のために尽力し、さらに日本からきた留学生たちの面倒も見る、そんな誠実で優しい人柄が伝わってきます。

■「秘」報告書で指摘した“アメリカの弱点”

その信三氏が「秘」報告書の作成に至る経緯には何があったのでしょうか。信三氏がアメリカで活動していた40代から50代にかけて、日米関係は日本の中国進出をめぐり悪化の一途をたどりました。

履歴書によれば、昭和16年11月、日米間で戦争が始まる直前に信三氏はアメリカから帰国。当時、戦争回避が困難な情勢の中で日本のために働く信三氏は、アメリカ当局の監視下に置かれ、日本政府からも帰国命令を受けたものと考えられます。

そして帰国して間もなく作成したのが、遺品としてのこされていた報告書「南洋資源に依存する米国産業の弱点に就いて」です。

報告書で信三氏は、開戦後のアメリカについて以下の様な分析を行っています。

○「米経済への打撃」アメリカは東南アジアなどの資源に依存しており、日本軍の占領によって供給が途絶え、軍需産業だけでなく民間の重要産業にも致命的な打撃を受けている

○「石油供給の問題」アメリカは世界有数の産油国であるものの、南部や西部の生産地から東部の工業地帯へのタンカー輸送がヨーロッパ戦線の影響で激減しており、いずれ工業地帯で供給不足に陥る

その上で、次のように提言しています。

○「アメリカ人の国民性を考慮した戦略」資源不足による生活は自由を重んじるアメリカ人にとって想像し難い苦痛。アメリカ人は損得勘定で動くため割に合わない長期戦は避ける傾向がある。したがって彼らに「日本には絶対に勝てない」と悟らせることが重要。

○「中南米諸国への働きかけ」アメリカは資源確保のため中南米諸国を取り込もうとしている。日本は中南米の動向に警戒を怠らず、むしろ積極的に働きかけてアメリカを経済的に孤立させるべきである。



信三氏がこの報告書を作成した経緯を木山教授はこう推察します。

木山実教授「河井信三氏は若い頃にアメリカに留学され長く滞在していたのでアメリカの事情にとても詳しく英語も堪能でした。だからこそ商工省貿易局から『アメリカの弱点を探して報告書にまとめてほしい』と依頼されたのだと考えられます」

「最初はこの報告書が信三氏によるスパイ活動によってまとめられたものではないかと思ったのですが、各所で「米国政府の発表によれば」と出典を示していることから、基本的にはアメリカ政府発行の統計資料に基づいて作成されたことがわかります」

「この報告書は日本軍が連戦連勝を重ねていた時期に軍部関係者に「アメリカの弱点はここにある」と意識させ、今後の戦争遂行に役立てるために印刷して配布されたと考えられます」

■欧米生活40年…戦争で断ち切られた思い

信三氏はスパイなどではなく、農業の専門家として、それまでに得た経験と知識を使い報告書を作成したのでしょう。報告書は、信三氏による分析と提言という形をとっていますが、当時の状況を考えると、依頼した商工省貿易局の意向が反映された可能性もあります。

19歳でアメリカへ渡り、約40年もの歳月を欧米で過ごした信三氏。そこで築いた人脈も、積み重ねた努力も、戦争という巨大なうねりの前に一瞬で断ち切られてしまいました。帰国を命じられた時、最後にアメリカの空を見上げながら、何を思ったのかー。

信三氏について、孫の道男さんはこう語っています。

「祖父・信三の業績の一端がわかって、子供の頃からつかえていた疑問が解け出した様な気がいたします。かつてこういった仕事をしていた日本人がいたことを少しでも知っていただけたら、うれしく思います。今でもバニラアイスの甘い香りをかぐと優しかった祖父と同時に『アイスクリン』を思い出します」