NHKは27日、「第76回NHK紅白歌合戦」の特別企画として、福山雅治（56）とB’zのボーカル稲葉浩志（61）が「夢のコラボレーション」として、テレビ初披露することを発表した。

2人が初めてコラボしたことで話題を呼んでいる、福山雅治の「木星feat.稲葉浩志」が、紅白の特別企画に組み込まれた。同曲の作詞は稲葉、作曲は福山が手がけ、24日に公開された福山主演の「映画ラストマン−FIRST LOVE−」の主題歌になっている。まさに奇跡の「つながり」が生んだ2人のビッグアーティストによる、紅白でしか見ることのできないパフォーマンスが実現する。

福山はNHKを通じ、「最強のロックボーカリスト稲葉さんと共に紅白の舞台で歌唱する。こんなに嬉しいことがあっていいのでしょうか。音楽と出会い、音楽で生きてきて良かったと心から感じています。緊張しながら、楽しみながら、そして興奮したいです。紅白スタッフの皆様と共に練り上げた演出で『最強のラブソング』を表現できたらと思います。ご期待ください」とコメントした。

稲葉も「今回福山さんにお声がけいただき、ともに制作した作品をNHK紅白歌合戦で歌えるということでとても光栄です。昨年とはまた違う形での参加となりますが、皆様に届くように精一杯歌わせていただきます。よろしくお願いします」と呼びかけた。

B’zは昨年の紅白歌合戦に特別企画で初出場。NHKの連続テレビ小説「おむすび」の主題歌にもなった「イルミネーション」「LOVE PHANTOM」「ultra soul」の計3曲を披露した。