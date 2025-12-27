Photo: ギズモード・ジャパン

私たち、トラックボール、大好きです！

ノートPCならトラックパッドが付いてるのは当たり前。でも、細かい操作や長時間の作業になると、マウスをはじめとしたポインティングデバイスが欲しくなります。

そんな中、今年はひときわ「トラックボール」が盛り上がった年でもありました。各社から新製品が登場し、ギズモードでもトラックボールがブーム。自分用の愛機を購入した人も目立ったのでご紹介します。

SlimBlade Pro EQ

Photo: 中橋勇進

親指トラックボールが苦手だったのは細かい操作ができないことでしたが、大きなボールを人差し指などで操作するこいつだと、動画編集も楽々でした。

何より、ボールをコマみたいに水平方向に回すとスクロールができる「水平スクロール」がとてつもなく便利です。

（動画ユニット 中橋勇進）

Kensington SlimBlade Pro EQ 15,646円 Amazonで見る PR PR

Expert Mouse TB800 EQ

Photo: 三浦一紀

前モデルにあたるExpert Mouseは2台壊すまで使い込んでいたくらいお気に入りだったので、新モデル登場でかなりテンション上がりました。質感もよく、手前への傾斜で手首への負担も軽減。左右にサイドスクロール、上部にボタンが4つ追加され、カスタマイズ性も高くなっています。

直前までM575SとIST Proのベアリングモデルを使ってましたが、やはりこの感触と操作感は唯一無二。一見すると使いづらそうに見えるかもしれませんが、実はかなり使いやすいトラックボールですよ。

（ライター 三浦一紀）

編注：本マウスはボールを特定の位置で操作したとき、反応が鈍くなるという不具合の報告があります。ケンジントンは改善に取り組んでいるとアナウンスしています。

Kensington Expert Mouse TB800 EQ 21,780円 Amazonで見る PR PR

Gameball

Photo: Taro Kanamoto

20年以上愛用したロジクールのトラックマンマーブルですが、いよいよ動作が怪しくなり後継機としてたどり着いたのがこのGameball。

「ボールの露出面積が広い」という特徴を持つトラックボールは予想以上に少なく、廃盤となったトラックマンマーブルを除けばこれが唯一の選択肢といっても過言ではありません。トラックマンマーブルの操作性の良さと、スクロールを始めとする近代的なインターフェースを併せ持っており、とても満足しています。

なお、日本には出荷されておらず、入手性はよくないです。いまでもロジクールから後継機が出てくれないか期待しています。

これからの20年、このトラックボールと生きていく。唯一無二の『GameBall』

（金本太郎）

こうして振り返ってみると、どれもひと指し指スタイルのトラックボールですね。

親指でも人差し指でも行けるトラックボール、Nape Proもよろしくおねがいします！

