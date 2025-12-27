その着方、もう時代遅れかも！ 40・50代が参考にしたい♡【最旬ジーンズコーデ】

近年の世界的トレンドとして注目を集めている「ジーンズ」。定番アイテムというイメージもあり、なんだかいつも同じようなコーデになりがち……。そんなミドル世代のために、ジーンズを使った最旬のコーデ術を解説。今回はおしゃれさんの着こなしをお手本に、ミドル世代に似合う大人っぽいスタイリングをピックアップしました。ジャケットやシャギーセーターと合わせた冬にぴったりのコーデなので、ぜひ真似してみて。

ジャケットで引き締めて大人顔に

ルーズなシルエットでこなれ見えが狙えるワイドジーンズ。「ラフになりすぎない？」と心配な大人女性は、ジャケットでキリッと引き締めてきれいめに仕上げるのが正解。ゆったりとしたオーバーサイズのジャケットなら、きちんと見えしつつ大人の余裕を感じられそう。トレンド感のあるペプラムシルエットのインナーで女性らしいエッセンスをプラスすると、グンと華やかな印象に。

シャギーセーターと合わせて冬ムード満点に

裾にかけて緩やかにカーブしたシルエットが特徴のバギージーンズ。シンプルなワンツーでサマ見えを狙うなら、主役になるトップス選びがキモ。スナップのようなシャギーセーターは、ニュアンス感のある柄と暖かみのある素材感で、冬ムード満点なコーデに導いてくれます。カジュアルに寄りすぎないよう、レザー調のバッグとシューズを投入して大人顔に引き寄せるのも垢抜けのポイント。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@goppiiiy様、@ko.wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M