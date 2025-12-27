どれを選ぶ？ 2025年も登場した【バーニーズ ニューヨーク】の「チョコレート入りポーチ」

ギフトとして渡しやすい価格帯、チョコレートを食べた後もポーチとして使える。さらに毎年柄や素材が変わるため、ポーチをコレクションする人もいる【バーニーズ ニューヨーク】の「チョコレート入りポーチ」の新作が2025年も登場！ バリエーション豊富なポーチのデザインを一挙にご紹介します。

2025年「チョコレート入りポーチ」で人気のデザインはこちら

ポーチの型はいくつかマイナーチェンジをしたうえで、使いやすさを考慮して内側と外側にポケットが付いた型に落ち着いた「チョコレート入りポーチ」。

2025年の【バーニーズ ニューヨーク】の「チョコレート入りポーチ」

2025年は要望の多かったという【バーニーズ ニューヨーク】らしいレザー調のブラックをラインナップ。

「チョコレート入りポーチ」\1,980

お客様からの要望が高かったのが、こちらの【バーニーズ ニューヨーク】らしいスタイリッシュなカラーリングで仕上げたデザイン。マットなレザー調素材は柔らかなパフィ感があり、男女どちらでも使いやすいのも魅力です。2025年のモデルでは一番人気です。

「チョコレート入りポーチ」\1,980

レザー調のブラックと並んで人気なのが、ツイード調のブラック。モノトーンの素材でロゴがなじむのが、シンプル派にも好評な点。ウールではなくポリエステルを基調とした素材のため、オールシーズン使えるのも嬉しい。

「チョコレート入りポーチ」\1,980

グリッターやラメ調のキラキラとしたポーチも毎年好評。これまではシャンパン系やシルバー系の大人っぽいカラーリングが多かったなか、2025年は甘いピンクをシルバー調のラメで仕上げています。裏地も明るめのピンクで、2025年の「チョコレート入りポーチ」でも人気のモデル。

「チョコレート入りポーチ」ファンに人気の柄物

「チョコレート入りポーチ」\1,980

毎年集めている人に人気の高い柄物。「チョコレート入りポーチ」で毎年人気のチェック柄を、トレンド感溢れるブラウンで表現。裏地が濃いブラウンのため、外側と内側のコントラストを楽しんで。

「チョコレート入りポーチ」\1,980

長くポーチとして使えってほしいとの思いから、秋冬らしい素材ではなく、コットン×ポリエステルのさらりとした生地を使ったストライプ柄が爽やか。ややヴィンテージ感のあるデザインです。

「チョコレート入りポーチ」\1,980

マルチカラーの幾何学柄は、性別関係なくプレゼントされて嬉しいデザイン。柄の配色に映えるターコイズ色のファスナーがポイントです。

さらにオンライン限定として、フラグメントケースも展開。ポーチとフラグメントケースは素材や柄が異なるため、気になる人はこちらもチェックを。

2025年のチョコレートは2024年に続き、「サロン・ド・ショコラ」で大賞を受賞したことのあるフランス発「ラ フェヴァリ」。バニラが香るミルクチョコレート、程よい甘さのダークチョコレート、カカオ豆の芳醇な余韻が堪能できるエキストラダークチョコレートがタブレットになって入っています。

ポーチの新調を考えている人はもちろん、お世話になった人へのプチギフトに、手に取ってみてはいかがでしょうか。

※価格はすべて税込みです