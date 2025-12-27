27日は阪神競馬場で騎乗

中央競馬は27日、中山と阪神で行われている。中山では2歳G1・ホープフルS（芝2000メートル）があるが、出馬表には3人の名手の名前がなかった。当日になって気づいたファンから驚きの声が上がっている。

名前がなかったのは武豊だ。JRA平地G1完全制覇に王手をかけており、唯一残っているのがホープフルS。だが、出馬表にその名はなく、27日は阪神での騎乗で、前人未到の快挙は来年以降に持ち越しになった。

また、クリストフ・ルメール、クリスチャン・デムーロも27日は阪神で騎乗。3人の名手が揃ってG1裏開催の阪神に参戦した。メインのG2阪神カップでは武がG1スプリンターズS2着のジューンブレア（牝4・武英）、ルメールが3着のナムラクレア（牝6・長谷川）、C.デムーロが6着のダノンマッキンリー（牡4・藤原）に騎乗。なお12時現在、ナムラクレアが1番人気、ジューンブレアが2番人気、ダノンマッキンリーが3番人気と上位人気を占めている。

G1にいない3人にX上の競馬ファンも驚き。「G1に武豊さんいないと寂しいです」「武豊もクリストフもクリスチャンもいない」「今回騎乗しないんだ」などの声が上がった。

28日のG1・有馬記念（中山芝2500メートル）では、武豊はG1・宝塚記念の覇者メイショウタバル（牡4、石橋）に騎乗。ルメールは連覇を狙うレガレイラ（牝4、木村）、C.デムーロは皐月賞馬ミュージアムマイル（牡3、高柳大）とコンビを組む。



（THE ANSWER編集部）