２０１８年を最後に、長野県の諏訪湖に御神渡（おみわた）りが出現しない状況が続いている。

地球温暖化の影響とみられ、今冬も出現しなければ過去最長の８季連続に並び、１６世紀の戦国時代以来の異常事態となる。御神渡りの観察を続けている地元神社の宮司が今秋、国際会議で実態を報告するなど、温暖化の象徴として世界からも注目されている。

最古の出現は室町時代の１３９７年

御神渡りは、厳冬期に全面結氷した湖面に亀裂が走り、１本の道のように隆起する自然現象。夜間から早朝の気温低下で氷が収縮して割れ目が生じた後、日中の気温上昇で氷が膨張し、収縮を繰り返して割れ目が隆起する。男神が女神に会いに行く「恋路」とも伝えられる。

諏訪湖では例年１月の小寒になると、八剱（やつるぎ）神社（諏訪市）の宮司と氏子総代が、湖畔で御神渡りの観察を始める。早朝に気温、水温、氷の厚さ、風速などを記録し、立春にかけて約１か月間続ける。宮坂清宮司（７５）によると、気温がマイナス１０度程度まで下がる日が３日ほど続くと全面結氷し、その後、昼夜で気温差が生じる日々を経て発生するという。

古文書で確認できる最古の出現は室町時代の１３９７年。その後約５０年間は記録自体がなく、１４４３年から１６８１年の状況を記した別の古文書と、八剱神社に残る１６８３年から現在までの記録によって、６００年近い期間の出現が今に伝わる。現れなかった年は「明けの海」と呼ばれ、戦国時代の初期、１５０７年から８季続いたのが過去最長となっている。

記録を分析すると、御神渡りはかつて、毎年のように出現していたが、近年は明けの海になる年の方が多い。２０世紀前半まで、明けの海は５０年間に１〜５回程度だったが、２０世紀後半は５０年間で２２回と急増。２１世紀に入ると、２５年間で１８回と、御神渡りが出現する方が珍しくなった。

国際会議で実態を報告

こうした変化は、温暖化の進行を示す現象として海外の関心も高い。環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」が制作した短編映画「御渡り／ＭＩＷＡＴＡＲＩ」は昨年４月、タイの国際映画祭で最高賞を受賞。今年１０月には、ニュージーランドで開かれた気候変動適応に関する国際会議に宮坂宮司がオンラインで参加し、現状を伝えた。

宮坂宮司は「温暖化は森林火災や干ばつ、洪水の原因になり、地球規模で命が危うくなる状況をもたらしている。明けの海が続くのは、自分たちへの警鐘と受け止めるべきだろう」と話している。

気象庁データを使い、長野県諏訪市の「１月１日〜２月１５日」の最低気温について、１９４６〜２０２５年の８０年分を「ヒートマップ」という手法で分析した。横軸を年、縦軸を月日とし、諏訪湖が結氷する目安のマイナス１０度以下の日を濃い青で塗り、温度が上がるほど色が薄くなるよう設定すると、最低気温の上昇傾向が明確になった。

マイナス１０度以下になった日数は、前半４０年（１９４６〜８５年）の平均約１２日に対し、後半４０年（１９８６年〜２０２５年）は同４日と３分の１に減少しており、温暖化の急速な進行を示している。

（諏訪支局 笹森春樹）