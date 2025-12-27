元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈さんが、年末の一コマを自身のインスタグラムに投稿しています。



【写真を見る】【 村重杏奈 】「ガラリとお正月モード！」「呑む日が続いてます！」けれど写真はカフェで紅茶のリラックススマイル





村重さんはクリスマスツリーの写真を「ツリーいい感じに撮れた？」と投稿。過ぎたクリスマスをしみじみ振り返る空気を出すのかと思いきや「26日からガラリとお正月モード！」と元気に伝えています。









村重さんは「呑む日が続いてます！毎朝若干酒残り！」とあけすけに明かし、「税理士さんと年末を感じる会話終えて」とやりきった感を出していて、「浮かれる準備はできてる！」と、既に呑んでいるにもかかわらず “準備” だと言い切っています。













村重さんは「浮かれすぎるのも良くない！戦ってます！」と綴りつつ、クリーム色のファーニットとデニムを合わせたコーデでカフェで寛ぎ、紅茶を愉しむ写真を投稿。大人っぽいスマイルとウィンクに、フォロワーから「一緒にお茶したい」「好きですね」「日に日に可愛く」など、親しみと憧れの声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】