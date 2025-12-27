◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）

今年の推奨馬で馬券圏内に入った馬は以下の通り。

▽フェブラリーＳ ３着ミッキーファイト（１番人気）

▽ＮＨＫマイル １着パンジャタワー（９番人気）

▽宝塚記念 １着メイショウタバル（７番人気）

▽スプリンターズＳ １着ウインカーネリアン（１１番人気）※１６着カピリナも推奨

▽チャンピオンズＣ ２着ウィルソンテソーロ（２番人気）※１６着ウィリアムバローズも推奨

▽阪神ＪＦ ３着タイセイボーグ（６番人気）

▽朝日杯ＦＳ ２着ダイヤモンドノット（５番人気）

朝日杯ＦＳ終了時点で、推奨馬の馬券圏内は２２レース中７レース。仮に推奨馬の単複を１０００円ずつ買った場合は４万８０００円の投資（※２頭推奨したレースが２レースあるため）で回収１２万７００円。７万２７００円のプラスとなりました。回収率２５１・４％はまずまずの数字かと。残り２レースありますが、単複で４０００円の投資であれば、今年の収支はプラスとなった格好です。

３０年以上、馬券と付き合ってきましたが、今週の有馬記念公式会見でも武豊騎手が「競馬ですから簡単には行かないと思います」と話していたとおり、どのファクターがハマるかを見分けるのは非常に難しい。

能力ベースで決まるのか、トラックバイアスの影響が大きいのか、ペースが左右するのか…。騎手や調教師といった人的なもの、ましてや馬に体調やメンタル面を尋ねるわけにもいかず。それでも、あくまで最大公約数となるデータのうち、有効なファクターはどれかを考えるのが私の楽しみ方だったりします。

さて、有馬記念。ノーザンファーム生産馬が１８年から７年連続で勝利。過去２０年でみると、１４年に７頭が出走して以降は６頭以下になったことがなく、１５年と１７年以外はすべて生産馬が勝利している。この両年に共通するのは生産馬が１番人気ではなかったこと（１番人気は１５年ゴールドシップ、１７年キタサンブラック）。質と量の両面で有馬記念タイトルをほぼ独占しているのが改めて分かる。今年もレガレイラかミュージアムマイルの１番人気が濃厚で、ノーザンファーム生産馬の勝利が濃厚とみる。

一方で、過去１０年で単勝１０倍以上（単勝１００倍以上は馬券圏内０頭のため除外）は【２・５・２・６８】。馬券に絡んだ９頭のうち５頭がノーザンファーム生産馬で、２頭が社台ファーム生産馬。〈１〉３歳、５歳、６歳〈２〉前走国内Ｇ１で７着以内かつ０秒９差以内かつ７番人気以内かつ単勝１６倍以内かつ上がり３ハロン５位以内かつ２２００メートル以上〈３〉前走海外Ｇ１で３着以内。絞り込むと【１・４・２・１４】となる。

過去１０年のうち６年で馬券圏内に１頭は入っている計算。今年のメンバーで該当する馬は１頭。ジャスティンパレスだ。鞍上の団野大成騎手は１２月１８日までにキャリアハイの６７勝。ジャスティンパレスは３着に持ってきた天皇賞・秋以来、２度目のコンビ。２４００メートル以上の成績は２４年【０・２・０・１２】に対し、２５年【１・１・１・１０】と若干上昇している。

また、管理する杉山晴紀調教師は朝日杯ＦＳまでに今年のＪＲＡ・Ｇ１で１８レースに管理馬を出走させた。Ｇ１公式会見でほぼ毎週お話を聞かせてもらったが、常に馬と真摯に向き合い、関係者への感謝、特にスタッフへの労いを忘れない姿勢に好感を持ってきた。今年はまだ勝利が無く、ジャスティンパレスにとってもラストラン。「もう一つ大きなタイトルを」と取り組んできただけに、最後につかんで欲しい気持ちもある。

予想の余談でデータをもう一つ。実はグッドラックハンデが有馬記念の一つの指標となる。過去１０年でグッドラックハンデが有馬記念の２レース前に行われたのは６度。両レースの３着内の馬番は以下の通り（※グッドラックハンデ→有馬記念）。

▽１７年 ２・１０・１４→２・３・１０

▽１８年 １５・１０・８→８・１２・５

▽２１年 ６・７・１４→１０・５・７

▽２２年 １２・９・４→９・３・５

▽２３年 ８・６・４→５・１６・４

▽２４年 １６・５・３→８・１６・１

１７年は２番キタサンブラック（１着）と１０番シュヴァルグラン（３着）。１８年は８番ブラストワンピース（１着）、２１年は７番クロノジェネシス（３着）、２２年は９番イクイノックス（１着）、２３年は４番タイトルホルダー（３着）、２４年は１６番シャフリヤール（２着）となった。最後の軸馬決めや伏兵拾いの参考にしてはいかがでしょうか。

それでは今年もお世話になりました。長々と書いたこのコラムが参考になれば幸いです。有馬記念を的中させて、良いお年をお迎えください。（編集委員・小松 雄大）