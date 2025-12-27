俳優の奥野壮さんが、自身3冊目となる写真集 『Journey:)』の発売記念イベントを行いました。

【写真を見る】【奥野壮】写真集は自身のカメラでも「1000枚くらい」撮影した自信作 両親にも「買ってください」と伝える





奥野さんは、“今回はタイトル通り、一緒に旅ができるような一冊。自分のカメラでも撮影したりしたので、それを見つけていただくのも１つの楽しみ”と、写真集をアピール。“僕のカメラで撮ったものでも1000枚くらいあったりして、その中から厳選してなので、何枚入ったかは定かではありません”と、笑顔で語っていました。









家族や友人の反応について聞かれると、“いや、なかったです...友人から？”と、頭を悩ませた奥野さん。“「ください」っていうのは両親から言われたんですけど、「買ってください」ってお伝えしました”と、なんとか家族とのエピソードを絞り出していました。









本作の撮影地はシンガポール。初めて訪れたという奥野さんは、“シンガポールならではというか、多国籍・多文化が入り混じったような街並みだったり食べ物だったりとか、シンガポールだけに行ったはずなのに、色んな国の空気を感じられた。素敵な時間を過ごせた”と、充実した撮影期間を振り返りました。









また、今年を振り返ると、“自分のペースでお仕事に取り組めた。プライベートな面でも、やりたいことや目標を達成できた。免許取れたので”と、笑顔を見せ、“2026年の抱負は、毎年言っているんですけど、心身健康に元気にお仕事できたら”と、実直に語っていました。









