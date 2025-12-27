26日、ナイジェリア北西部の村で米軍による空爆後の現場確保を行う爆弾処理班/Tunde Omolehin/AP via CNN Newsource

ナイジェリア・アブジャ（CNN）米国が発射したミサイルの一部が、ナイジェリア北西部の村ジャボに着弾した。着弾地点の付近には、村で唯一の医療施設があった。攻撃から一夜明け、村人たちは衝撃と混乱に陥っている。

ジャボはソコト州タンブワル地区にある静かな農村だ。住民の大半をイスラム教徒が占める。この村に暮らすスレイマン・カガラさんはCNNに対し、25日の午後10時前後、大きな爆発音が聞こえたと説明。炎を噴き出しながら、1基の飛翔（ひしょう）体が上空を通過するのを目撃したと語った。

その後まもなく、飛翔体は地面に激突して爆発した。村人たちは恐怖に駆られて逃げ惑った。

「昨夜は眠れなかった」「今までこんな事態を目にしたことはない」（カガラさん）

本人は気づいていなかったが、当時カガラさんが目撃していたのは米軍の攻撃の一部だった。トランプ米大統領はこの後、攻撃を「テロリストへのクリスマスプレゼント」と呼んでいる。

ジャボへの攻撃から間もなく、トランプ氏は25日、米国がこの地域で活動する過激派組織イラク・シリア・イスラム国（ISIS）の戦闘員に対し「強力かつ致命的な攻撃」を実施したと宣言した。同氏によればこれらの戦闘員は「主に罪のないキリスト教徒を標的に、長年、いや数世紀にもわたって見られなかったほどの残忍な殺害を行ってきた」という。

米アフリカ軍は、この作戦で多数のISIS戦闘員が無力化されたと発表した。

しかし、トランプ氏の説明にカガラさんや村人たちは困惑している。

確かにソコト州の一部地域では強盗や誘拐、襲撃といった問題が表面化している。国はそうした暴力に関与しているとされる武装集団の一つ、ラクラワをテロ組織に指定。ISISとの関連が疑われると指摘している。しかし村人たちによるとジャボでテロ活動が行われたとの情報はなく、現地のキリスト教徒は多数派を形成するイスラム教徒と平和的に共存しているという。

「ジャボではキリスト教徒を兄弟のように思っている。宗教紛争はないので、このような事態は予想もしていなかった」と、カガラさんは述べた。

州議会でタンブワル地区を代表するバシャール・イサ・ジャボ議員はCNNに対し、ジャボ村を「平和的な地域共同体」と形容。「地域内でISISやラクラワ、その他のテロリストグループが活動したという記録は認められていない」と指摘した。

ジャボ氏は当該の飛翔体について、村の医療施設から「約500メートル」離れた畑に着弾したと述べた。死傷者こそ出なかったものの、住民の間に恐怖とパニックを引き起こしたと続けた。

ナイジェリア情報省はその後、政府が米国と協力し、ソコト州タンガザ地区の森林地帯にあるISISの隠れ家を狙った「精密攻撃作戦を成功させた」と発表した。

ただ同省によれば「作戦中、ジャボとクワラ州北中部の別の地域に、使用済み弾薬の残骸が落下した」。それでも民間人の死傷者は出ていないことを同省は強調している。

ナイジェリアでの作戦に先駆け、トランプ氏は同国のキリスト教徒に対する重大な脅威が存在すると繰り返し主張していた。先月には国防総省に対し、軍事行動の準備を整えるよう指示している。

ナイジェリアのトゥガー外相は26日、CNNに対し、攻撃前にルビオ米国務長官と協議したと説明。ナイジェリアのティヌブ大統領からも「ゴーサイン」をもらったと明らかにした。

しかしトゥガー氏によれば今回の作戦は宗教的な問題に絡むものではなく、罪のない民間人の安全を地域全体で確保することが目的だったという。

アナリストたちが指摘するところによると、宗教はナイジェリアが長年直面してきた安全保障上の課題の一つに過ぎない。一連の紛争は地域間や民族間の衝突、さらには農民と牧畜民の間の緊張からも生じている。彼らは不足気味の土地や水資源を巡って対立状態にある。

シンクタンク「国際危機グループ」の上級顧問、ナンディ・オバシ氏は米国の空爆について、一部武装勢力の弱体化を促し、ナイジェリア軍が長年実施に苦慮してきた攻勢を大幅に拡大させる可能性があると分析。それでも「空爆が国内各地で発生する多面的な暴力行為を食い止める公算は小さい。そうした暴力は主として統治の失敗に起因する」との見解を示した。