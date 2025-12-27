¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¡¢¡È¸òºÝ4Ç¯¡É³¿Äâ¥¤¥ï¥¯¥é¤È¤ÎÇË¶É¤Ï¡Ö98¡ó²¶¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»Ä¤ê¤Î2¡ó¤Ï¥¤¥ï¥¯¥é¤¬¡Ä¡×ÍýÍ³¹ðÇò
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/27¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î°ËÆ£½Ó²ð¤¬12·î26Æü¡¢¡Ö½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Î¥×¥íÌîµå½ç°ÌÍ½ÁÛ2025 Åú¤¨¹ç¤ï¤»ÂçÈ¿¾Ê²ñ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦³¿Äâ¤Î¥¤¥ï¥¯¥é¤È¤ÎÇË¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³¿Äâ¥¤¥ï¥¯¥é¡¢¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È
°ËÆ£¤Ï¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤ÈÌó4Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬9·î¤ËÇË¶É¡£¤½¤Î»ö¼Â¤ò11·î¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåµåÃÄ¡¦²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÅÙ²ñ¤¯¤ó¤¬¤Í¡¢»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¤ê¡¢¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡É¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÙ²ñÎ´µ±Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡Ö¥×¥ì¡¼¤È¤«¤ÎÁ°¤ËÈà½÷¤¬¤¤¤ë¤È¤«¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ªÅÙ²ñ¤¯¤ó¡ª¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÈà½÷¤Ê¤ó¤«¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¤¤³¤È1¤Ä¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¼«Ê¬¤À¤í¡×¤È¸ý¡¹¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö¤½¤Î¤¢¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡£¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£MC¤Î½ÐÀîÅ¯Ï¯¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÊÌ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢°ËÆ£¤Ï¡Öº£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Ä¤Ä¡Ö98¡ó²¶¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê¤Î2¡ó¤Ï¥¤¥ï¥¯¥é¤¬É÷Ï¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
11·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¡ô335¡ÊABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤È¤ÎÇË¶É¤ò½é¹ðÇò¤·¤¿°ËÆ£¡£Ìó4Ç¯¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9·î¤ËÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥ì¥Ð¥ì¥¸¡¼¥º presents MUSIC COUNTDOWN 10¡õ10¡×¡ÊLucky FM¡¿Ëè½µÆüÍË15»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö98¡ó²¶¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÇË¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¿¶¤é¤ì¤¿¤Î¤«ÊÌ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢°ì¸À¤Ç´Ê·é¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²Ö¤Ê¤é¸Ï¤ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤é»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò»ÍÊýÈ¬Êý¤«¤é¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÃË¤È¤è¤¯4Ç¯¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£µÕ¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³¿Äâ¥¤¥ï¥¯¥é¡¢¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡°ËÆ£½Ó²ð¡¢ÇË¶ÉÍýÍ³¤òÀâÌÀ
¢¡°ËÆ£½Ó²ð¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤È9·î¤ËÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤¿
¾ðÊó¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
