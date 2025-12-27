¼Â¤ÏÅß¤¬½Ü¤Î¡È¥ì¥â¥ó¡É¤Ç²¹³è¡ª ¡ÈHOT²¹¤Þ¤ë¡É¤È¤Ã¤Æ¤ª¤Æé¥ì¥·¥Ô
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï²Æ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¥ì¥â¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¹ñ»º¥ì¥â¥ó¤¬½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï12·î¡Á3·î¤´¤í¡£¤µ¤é¤Ë¥ì¥â¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¯¥¨¥ó»À¤ÏÂå¼Õ¤ò¾å¤²¡¢ÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤êÅß¤ËºÇÅ¬¡£
¥ì¥â¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÍÈ¤²Êª¤Ë¤«¤±¤ë¤Ê¤ÉÎÁÍý¤Î¡ÈÌ¾ÏÆÌò¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥ì¥â¥ó¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¿©ºà¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»ÀÌ£¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¡¢¤·¤«¤â´Å¿É¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤ÙÈè¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÆé¤Ë»È¤¨¤Ð¡¢¶ñºà¤ä½Ð½Á¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÀÝ¤ì¤Æ¡¢ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¹ñ»º¥ì¥â¥ó¤ÏÅß¤¬½Ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²¹¤«¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤âÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥â¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¯¥¨¥ó»À¤Ë¤ÏÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²¹³è¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÎÁÍý²È¡¦·¬¸¶Î¼»Ò¤µ¤ó¡Ë
¤½¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥â¥ó¤ò»È¤Ã¤¿Æé¡¢ÌÍ¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿HOT¥ì¥·¥Ô¡£¥ì¥â¥ó¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê»À¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤ì¤â¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ÇÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¡£¥ì¥â¥ó¤Î»ÀÌ£¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¡õ¿©ÍßÂ¥¿Ê¡£
¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Æù¤äÌîºÚ¤Ê¤É¿©ºà¤Î»ÝÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥ì¥â¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢»ÀÌ£¤Î³Ñ¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢Ì£¤Ë¾¯¤·Ê£»¨¤µ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¸å°ú¤¯¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡£»ÀÌ£¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤é²Ì½Á¡¢¹á¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÈé¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¥ì¥â¥ó¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ê¤É¡¢¾å¼ê¤Ê°·¤¤Êý¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¡Ö¾¯¤·ÎÐ¿§¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»À¤Ã¤Ñ¤¯¡¢²«¿§¤¤¤È½Ï¤·¤Æ¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¡£¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤ª¹¥¤ß¤ÇÁª¤ó¤ÇOK¤Ç¤¹¡£¥ì¥â¥ó¤ÎÈé¤ò»È¤¦¤È¤¤Ï¡¢É½ÌÌ¤ò¿©´ïÍÑ¤ÎÀöºÞ¤ä±ö¤ÇÀö¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡ý¡£²Ì½Á¤ÏÎäÂ¢ÊÝÂ¸¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ°Â¤Ï1½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢±ö¡Ê100ml¤ËÂÐ¤·¤Æ¾®¤µ¤¸1/4¡Ë¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð1¤«·î¤Û¤É¡£ºñ¤Ã¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡×
¥ì¥â¥ó¤¬Åß¤ÎÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÍýÍ³
¡Ö¥ì¥â¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¯¥¨¥ó»À¤ÏÈèÏ«²óÉü¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢Âå¼Õ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¼Â¤ÏÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥â¥ó¤ËËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤ÇÌÈ±Ö¸ú²Ì¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡ÖÉ÷¼Ùµ¤Ì£¤«¤â¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡×¡Ê°å»Õ¡¦ÀÐ¸¶¿·ºÚ¤µ¤ó¡Ë¡£
¡ ´ðËÜ¤Î¥ì¥â¥óÆé
¥ì¥â¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÌÈ±ÖÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¢¤Ã¤¿¤«ÅßÆé
¥ì¥â¥óÆé¤ÎÁÇ¤Ë¤Ï¡¢²Ì½Á¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿Èé¤â¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥ì¥â¥ó¤Î¥¯¥¨¥ó»À¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤¿¥¹¡¼¥×¤ò°û¤á¤Ð¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Î´üÂÔÂç¡ª
recipeºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥ì¥â¥óÆé¤ÎÁÇ¡Î¥ì¥â¥ó²Ì½Á¡Ä2¸ÄÊ¬¡¢¥ì¥â¥ó¤ÎÈé¡Ä1¸ÄÊ¬¡¢¥«¥Ä¥ª½Ð½Á¡Ä1000ml¡¢±ö¹í¡ÄÂç¤µ¤¸3¡¢±ö¡Ä¾®¤µ¤¸2¡¢Çö¸ý¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¾®¤µ¤¸2¡¢º½Åü¡Ä¾®¤µ¤¸2¡Ï
·Ü¥â¥âÆù¡Ä1Ëç¡¢ÇòÈ±¤Í¤®¡ÄÄ¹¤Í¤®¡ÊÇò¤¤ÉôÊ¬¡Ë1ËÜÊ¬¡¢¿åºÚ¡Ä1Â«¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¸ÕÜ¥¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ä³ÆÅ¬µ¹ºî¤êÊý·ÜÆù¤ò°ì¸ýÂç¤Ë¡¢¿åºÚ¤òÄ¹¤µ5cm¤ËÀÚ¤ê¡¢ÇòÈ±¤Í¤®¤È¤È¤â¤Ë¤¹¤Ù¤Æ»®¤ËÀ¹¤ë¡£Æé¤Ç¥ì¥â¥óÆé¤ÎÁÇ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢²ÃÇ®¤·¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¡¢·ÜÆù¤òÆþ¤ì¤ë¡£·ÜÆù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢ÇòÈ±¤Í¤®¤È¿åºÚ¤ò¤µ¤Ã¤È¤¯¤°¤é¤»¤Æ¾®»®¤Ë¼è¤ë¡£¸ÕÜ¥¤ä¥ª¡¼¥ê¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤¯¤··ÁÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ3ÅùÊ¬¤·¤¿¥ì¥â¥ó¤òºñ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£
📌 ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
´ðËÜ¤Î¥ì¥â¥óÆé¤Ï¶ñºà¤Î¿ô¤ò¤¢¤¨¤Æ¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥â¥óÆé¤ÎÁÇ¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁêÀ¤òÌ£¤ï¤¦¤Î¤¬¡ý¡£·ÜÆù¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥×¤Î»ÝÌ£¤È¤Ê¤ëÌò³ä¤â¤¢¤ê¡£ÌîºÚ¤Î¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©¤ÙË°¤¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡£
¢ ¥È¥Þ¥È¥ì¥â¥óÆé
¥Ó¥¿¥ß¥óCËÉÙ¤Ê¥È¥Þ¥È¤Ç¤µ¤é¤Ë±ÉÍÜ²Á¤ò¥¢¥Ã¥×
¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬ËÉÙ¤Ê¥ì¥â¥óÆé¤ÎÁÇ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¥Þ¥È¤ò¥×¥é¥¹¡£ºÌ¤ê¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¤¬´°À®¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¤Æ¤âÈþÌ£¡£
recipeºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥ì¥â¥óÆé¤ÎÁÇ¡Ü¥È¥Þ¥È¡Ä1¸Ä¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¡Ä80g¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ä1/2¸Ä¡¢¥ì¥â¥ó¡ÄÅ¬µ¹ºî¤êÊý¥È¥Þ¥È¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï5cmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¤Á¤®¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ»®¤ËÀ¹¤ë¡£Æé¤Ç¥ì¥â¥óÆé¤ÎÁÇ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢²ÃÇ®¤·¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é1¤Î¶ñºà¤òÆþ¤ì¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¹þ¤à¡£ºñ¤ëÍÑ¤Î¥ì¥â¥ó¤ò¤ª¹¥¤ß¤ÇÅº¤¨¤ë¡£
📌 ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¥È¥Þ¥È¤Ï±ÉÍÜ²Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÀÌ£¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¥ì¥â¥ó¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ì£¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¥È¥Þ¥È¤Ë¤Ï»ÝÌ£À®Ê¬¤Î¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤½Ð½Á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ°ìÀÐÆóÄ»¡£
£ ¤ß¤¾¤ì¥ì¥â¥óÆé
ºÇ¶¯¤Î²¹³è¿©ºà¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤µ¤é¤ËHOT¤Ë
¥ì¥â¥óÆé¤ÎÁÇ¤Ë¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿Âçº¬¤È¤·¤ç¤¦¤¬¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¿ÉÌ£¤¬¸ú¤¤¤¿¤ß¤¾¤ìÆé¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£²¹³è¿©ºà¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¸ú²Ì¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¿¤½¤Ð¤«¤éÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¡£
recipeºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥ì¥â¥óÆé¤ÎÁÇ¡ÜÂçº¬¡Ä1/3ËÜ¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä40g¡¢ÆÚ¸ª¥í¡¼¥¹ÇöÀÚ¤êÆù¡Ä200g¡¢¥ì¥¿¥¹¡Ä1¶Ì¡¢¥ì¥â¥ó¡ÄÅ¬µ¹ºî¤êÊýÂçº¬¤È¤·¤ç¤¦¤¬¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Æ¤ª¤¯¡£ÆÚÆù¤ò°ì¸ýÂç¤Ë¡¢¥ì¥¿¥¹¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¤Á¤®¤Ã¤¿¤é¤¹¤Ù¤Æ»®¤ËÀ¹¤ë¡£Æé¤Ç¥ì¥â¥óÆé¤ÎÁÇ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢²ÃÇ®¤·¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é1¤ÎÂçº¬¤È¤·¤ç¤¦¤¬¤òÆþ¤ì¤ë¡£Âî¾å¥³¥ó¥í¤Ê¤É¤ÇÆé¤ò²Ð¤Ë¤«¤±¡¢ÆÚÆù¤È¥ì¥¿¥¹¤ò¤µ¤Ã¤È¤¯¤°¤é¤»¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¡£ºñ¤ëÍÑ¤Î¥ì¥â¥ó¤ò¤ª¹¥¤ß¤ÇÅº¤¨¤ë¡£
📌 ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿Âçº¬¤Ï¡¢¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£¥¹¡¼¥×¤ÎÌ£¤¬¤Ü¤ä¤±¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ß¤¾¤ì¤Ë¥¹¡¼¥×¤¬Íí¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡£ÆÚÆù¤È¥ì¥¿¥¹¤Ï¡¢Ì£¤ÎÀ÷¤ß¤¿¤ß¤¾¤ì¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¡ý¡£
¤ ¥Ù¥È¥Ê¥àÉ÷¥ì¥â¥óÆé
¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÀÝ¤ì¤ë¹áºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¡ª
¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯É÷Ì£¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£¹áºÚ¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤È¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥óÈ´·²¤Î¤¦¤¨¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ÈE¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¤â¤Ç¤¤ë¡£
recipeºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥ì¥â¥óÆé¤ÎÁÇ¡Ü¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¡ÄÂç¤µ¤¸1¡¢¼ê±©Àè¡Ä8ËÜ¡¢¹áºÚ¡Ä3³ô¡¢¤¤å¤¦¤ê¡Ä2ËÜ¡¢¥ì¥â¥ó¡ÄÅ¬µ¹ºî¤êÊý¹áºÚ¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤¤å¤¦¤ê¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¼ê±©Àè¤È¤È¤â¤Ë¤¹¤Ù¤Æ»®¤ËÀ¹¤ë¡£Æé¤Ç¥ì¥â¥óÆé¤ÎÁÇ¤È¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢²ÃÇ®¤·¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¼ê±©Àè¤òÆþ¤ì¡¢²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¹þ¤à¡£¹áºÚ¤ä¤¤å¤¦¤ê¤Ï¤µ¤Ã¤È¤¯¤°¤é¤»¤Æ¡£ºñ¤ëÍÑ¤Î¥ì¥â¥ó¤ò¤ª¹¥¤ß¤ÇÅº¤¨¤ë¡£
📌 ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
ÆÃÍ¤Î¥¯¥»¤¬¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤ëÌîºÚ¤Ï¡¢¹áºÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤å¤¦¤ê¤Ê¤ÉÀÄ½¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤¤å¤¦¤ê¤ÏÇö¤¤¤Û¤É¥¹¡¼¥×¤¬Íí¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ò»È¤¦¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¥ì¥â¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é
¡Ö¥ì¥â¥ó¤Îº½ÅüÄÒ¤±¡×¤ÇHOT¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¡ª
Ë»¤·¤¤Ä«¡¢¥Û¥Ã¥È¥Æ¥£¡¼¤äÇòÅò¤Ë¤µ¤Ã¤È1ËçÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤ÇOK¡£¤½¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬Èè¤ì¤¿¿´¿È¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
recipeºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë
¥ì¥â¥ó¡Ä2¸Ä¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡Ä150g¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2ºî¤êÊý¥ì¥â¥ó¤ò¤è¤¯Àö¤Ã¤ÆÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥ì¥â¥ó¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤È¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò¤«¤±¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç°ìÈÕÃÖ¤¯¡£ÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤Ë°Ü¤·¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç1¤«·îÈ¾ÊÝÂ¸²ÄÇ½¡£·¬¸¶Î¼»Ò
¤¯¤ï¤Ð¤é¡¦¤ê¤ç¤¦¤³¡¡ÎÁÍý²È¡£ÎÁÍý¶µ¼¼¡ÖSPICEUP¡×¼çºË¡£Åìµþ¤ÈÂçºå¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ë¤Æ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¥ì¥â¥ó¤Ò¤Èºñ¤ê¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ò¤È¤µ¤¸¤Ç¡£ÊÑ¤ï¤ë¡¢ËèÆü¤ÎÎÁÍý¡Ù¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ÀÐ¸¶¿·ºÚ
¤¤¤·¤Ï¤é¡¦¤Ë¤¤¤Ê¡¡¡Ö¥¤¥·¥Ï¥é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×Éû±¡Ä¹¡£´ÁÊý°å³Ø¡¢¼«Á³ÎÅË¡¡¢¿©»öÎÅË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤Ç²¹³è¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£¡Ø¥«¥é¥À¤ò²¹¤á¤ÆÎä¤¨¤ò¤È¤ë¡ª ²¹³è365Æü¡Ù¡ÊÆâ³°½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¼Ì¿¿¡¦Ãæ³ÀÈþº»¡¡¥ì¥·¥ÔºîÀ®¡¢ÎÁÍýºîÀ½¡¦·¬¸¶Î¼»Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦Á°ÅÄ¤«¤ª¤ê¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦ÊÝ¼êßÀÆàÈþ¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¦UTUWA
