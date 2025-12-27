内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によると、令和6年の労働力人口総数に占める65歳以上の者の割合は13.6%と、長期的に上昇傾向にあるそうです。この状況のなか、ジャーナリストの若月澪子さんは「年金だけでは暮らせず、働き続けざるを得ない高齢者が増えている」と語ります。そこで今回は、若月さんがさまざまなシニア高齢者へのインタビュー取材をまとめた『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』より一部引用・再編集してお届けします。

【書影】やりがいか？搾取か？シニアワーカーの過酷な実態に迫る！若月澪子『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』

* * * * * * *

親の介護で全財産を使い果たす 「ミッシング・ワーカー」

「ミッシング・ワーカー」

親の介護や自身の病気などを理由に離職し、労働市場に戻れなくなってしまった中高年世代を、メディアはこう呼んでいる。一度離職すると、中高年は再就職が難しい。そのうち求職活動もしなくなり、「失業者」としてもカウントされず、社会から忘れ去られた存在になってしまう。まさに「ミッシング（失われた）」人である。

「この年になると、自分にはなかなかいい仕事がないですね。実は貧血のせいで立ち眩みもするので、フルタイムで働くのは難しそうです。求人サイトを眺めることもありますが、応募しないまま時が過ぎています」

こう話すのは、パートの仕事を８か月前に失い、現在は無職のＭさん（63）。上下白のスポーツブランドのジャージを着た、ごく普通のシニアだ。

Ｍさんは８か月前まで、とある機械メーカーで働いていた。機械の検査をするパートをしていたというが、契約は１年で終了。貯金は０円。収入は月７万円の年金のみで、両親が残した持ち家に一人で暮らしている。そんな状況でも求人を眺めるだけの日々が続いているという。

とはいえＭさんはどこか呑気で、フワフワしている。

「最近は食費を切り詰めているせいで、ちょっと痩せたんですよ」

うれしそうに話すＭさん。彼が今のような生活になったのは、介護離職したことがきっかけだ。

「離れて住む父と母が次々と要介護になり、同じタイミングで自分は妻と離婚することになり、会社を辞めて実家に帰りました」

介護ストレスでハマった「女遊び」

Ｍさんはもともと、高専を卒業後にＩＴ系の会社を６社ほど渡り歩き、開発や営業などに携わってきたという。介護離職と熟年離婚をして住み慣れた関東を離れ、実家の神戸に帰ってきたのが10年前。自己都合のため退職金はなし。別れた妻に、家と貯金の多くは引き渡した。

「介護は大変でしたよ。父はパーキンソン病で体が徐々に不自由になり、母は認知症と糖尿病が出て、シモの世話もしなければならず、自分は精神的に参ってしまい、怒りたくないのに、母を怒鳴り散らすこともありました」

当時は朝だけ宅配便の配送センターで仕分け作業のパートをはじめ、あとは両親の年金で暮らしていた。介護生活は息の詰まる毎日だったという。

「年寄りの会話はちぐはぐになることが多く、人間と話している気がしないんです。小さな子どもか動物と一緒にいるような気分で孤独でした。そのくせ親は、『あれをやれ』『おまえはバカだ』など自己主張が激しいので、私はイライラしてばかりで」

Ｍさんには兄がいるが、介護はＭさんが一手に引き受けていた。Ｍさんは介護を担当している手前、親の年金や貯金を勝手に使うことにためらいがなくなっていったという。

「父親の年金は月に30万円はありました。面倒を見ているのは自分だし、父と母の年金も貯金も自由に使っちゃおうと」

Ｍさんは両親の介護をする一方で、夜の街に繰り出すようになったのである。

「父や母がデイサービスやショートステイを利用している最中、セクキャバやスナックに行くようになった。それまで夜の街で遊んだ経験はなかったのですが、激しめの遊びにハマってしまい」

セクキャバの女の子と同伴で食事、同伴出勤、締めはスナックでカラオケ。最初は週に１回程度だったが、徐々に回数が増えていった。

「遊び」はどんどん派手に

数年後に父が亡くなってからは、母の認知症が悪化した。Ｍさんが外出すると、不安で何度も電話をかけてくるようになり、最終的に荷物の仕分けの仕事も辞めざるを得なくなる。

「父が亡くなってからの５年間はほぼ無職です。母が受給した年金は月20万円ありましたし、貯金もあったので」



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

そしてＭさんの「遊び」はどんどん派手になっていった。

「４００万円くらい使っていた月もありました。女の子と同伴でフグや寿司を食べに行ったり、店でシャンパンを入れたりしてましたから」

母親が亡くなった時に、ちょうど60歳になったＭさんは、今度は自分の年金の受給申請をした。年金は何もしなければ65歳からの受給になるが、申請すれば60歳から繰り上げ受給できる。ただし、60歳からの繰り上げ受給を選択すると、受給額が24％減額されるうえに、この額は生涯引き上げられない。さらに病気やけがになった時のための障害年金が受け取れなくなるなどのデメリットもある。それでもＭさんは、月7万円の年金を繰り上げ受給した。さらにスナックで意気投合した人から紹介された機械メーカーでパートを始めた。パート収入は月８万円。

「焦りはなかった。母が亡くなって介護が終わり、心から解放された気分で遊び続けました。セクキャバの女の子が平井堅のファンだというので、自分も大好きになっちゃって。横浜アリーナのライブにも行きましたよ。『僕は君に恋をする』っていい歌ですよねー」

大量のカレーで命をつなぐ

一人になってからも「遊び」を止められず、親の遺産を取り崩し続けた。そしてついに遺産が０円になる。悪いことは重なるもので、「会社の業績が悪くてもう雇えない」とパートもクビになってしまったのだ。

今は食費を切り詰めるため、大量のカレーを作り、それを冷凍して少しずつ食べている。固定資産税は滞納中。出歩くことも少なく、テレビを見て過ごす毎日。

求人サイトで見かける介護求人は、気にはなっている。

「親の介護経験もあるし、実はホームヘルパー２級（訪問介護員２級養成研修課程）の資格も取得しているんです。でも、体力的にも肉体労働は難しいですし、やっぱり知的労働がしたい。自分はＩＴ系の会社が長かったので、パソコンを教えたりする仕事ができたらいいのですが。でも家に一人でいると、なんとなくこのままでもいいかと思ってしまいます」

ホワイトカラーの男性は、ケア労働に対して心理的ハードルを感じる人も多い。健康に不安があるなら尚更だ。

※本稿は、『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。