テレビや舞台などで幅広く活躍しながら、63歳の現在も歌を歌い続けるダイアモンドYユカイさん。自らを「健康オタク」と語り、若々しい体を維持しています。しかし、以前は今と真逆の生活を送っていたとか。ユカイさんが体を気遣うようになったきっかけは――

【写真】ユカイさんお手製のきゅうりのぬか漬け

不妊治療の末に子どもを授かって

23歳のときにロックバンド「RED WARRIORS」のボーカルとしてデビューして以来、30代頃まではかなり無茶して生きていました。毎日ライブをしていたから、ハードスケジュールをこなすために、朝から精のつく肉やうなぎをガンガン食べて。

加えてカップラーメンやジャンクフードも食べるし、煙草はもちろん、酒も浴びるように飲む。ワインやバーボン、コニャック、焼酎なんかを、それこそ一晩でバケツ1杯分とか（笑）。

当時は若かったからか体に影響はなかったし、そんなスタイルがロックンローラーとして「カッコいい！」と思っていたんです。

それが40代半ばあたりから、「あれ、体力が落ちてきた？」と感じることが徐々に増えてきた。決定打となったのは、47歳のときのある出来事。

30代から続けていたハードなボクササイズのトレーニングを自宅でしていたら、突然意識を失って救急車で運ばれてしまった。幸い命にかかわるような病気ではなく、単なる脳貧血だったんだけど、ちょうど第一子の娘が生まれて6ヵ月目くらいのことで。

娘は、不妊治療の末にようやく授かった子どもなんです。しかも不妊の原因は、俺の無精子症だった。「子どもをつくろうよ」という話になったとき、妻は30代半ば。「ちゃんと妊娠できるか病院で調べたい」ということで、2人で一緒に産婦人科に行きました。

医師の勧めで念のため俺も調べてもらったところ、なんと俺のせいで妊娠するのが難しいと判明して。もう青天の霹靂（へきれき）で、大ショック。でも、不妊治療を2年ほど続けて娘を授かったんです。

脳貧血で倒れたとき、そんな奇跡のような子を残して死ぬわけにはいかない！ と、健康に対する意識が大きく変わったね。

そして49歳で双子の息子たちにも恵まれたことで、家族を守るためには何よりも俺が健康でいなきゃいけない、とさらに強く思ったんです。

家族との別居を機に料理をマスター

まず見直したのは運動。若いときのように激しく体を動かすのは控えよう、と考えを改めました。この年齢で自分を追い込むような運動をしてはいけない、と痛感したから。

でも、倒れてから2年くらい運動をしなかったら今度は筋肉が落ちて痩せてしまい、疲れやすくなっちゃって。だから今は、ほどほどに運動を続けています。

毎晩寝る前に軽いストレッチをして、朝起きたらラジオ体操の第一と第二を通しで1回。ラジオ体操をナメてる人もいるけど、中年以降の人間にはかなりいい運動になる。俺はもともと体が硬いほうだったのに、朝晩のルーティンのおかげで少し柔らかくなったと思う。

ラジオ体操の後は、調子がよければ、ユーチューブで見つけて自分なりにアレンジした「8分間トレーニング」を。腕立て伏せ60回、屈伸30回、腹筋40回を、8分の間に全部やるんです。過酷といえば過酷だけど、8分だったらなんとか我慢できるじゃない（笑）。

60回が難しければ、6回でもいいんですよ。あくまで自分のできる範囲でやるのが大事。スポーツジムに行かなくても、畳一枚分のスペースがあればどこでもできる点もいい。「継続は力なり」で、仕事で地方に行くときもホテルの部屋でやるようにしています。



ある日のブランチ。肉と野菜がたっぷり（写真提供：ダイアモンドユカイさん）

食事に関しても、無理をしないのが鉄則。胃に負担がかからないように、夕食は就寝3時間前までに済ませる。そして最近は自分で料理をすることも多いので、できるだけ素材や栄養バランスに気を使っています。

自炊するようになったのには理由があって……。結婚以来、家では妻が栄養満点の食事を作ってくれていました。彼女は調理師免許も持っていて、料理がとてもうまいんですよ。ところが、4年半ほど前に別居することになっちゃって。

娘がアーティスティックスイミングを習っているんだけど、「将来オリンピック選手になるために、第一人者である井村雅代先生に教えてもらいたい」と、大阪で暮らすことになったんです。

娘と離れるのは、もちろん寂しいよ。とはいえ、愛する娘の願いだから仕方ない。そうしたら妻が、「私も行きます」って。ダブルショックだったけど（笑）、考えてみたら、当時小学6年生の娘を一人で大阪に行かせるわけにはいかないじゃない。それで、俺と双子の息子たちが東京に残ることになったわけ。

その話が決まったのがコロナ下で、俺もライブの仕事がなくて時間はあったから、妻が東京にいる間に料理の仕方を教わったんです。お米のとぎ方や包丁の持ち方に始まり、簡単な料理の作り方まで。

おかげで今は、生姜焼きやロールキャベツなんかを自分でチャチャッと作っているよ。

日々、ぬか漬けの研究に励む

俺はね、もともとオタク気質なんです（笑）。自炊しているうちに、どんな献立にしたら栄養バランスがよくなるだろうかとあれこれ考えるのも、面白くなってきてね。最終的に、和食がベストだと気づいたんだ。

この考えに行き着いたのは、俺が仕事で帰りが遅くなったとき、妻の母であるおばあちゃんが作り置きしてくれた「しもつかれ」という料理がきっかけだった。

鮭の頭が丸ごと入っていて、野菜もたくさん。そこに酒粕を入れてグツグツ煮込み、最後に冷蔵庫で冷やして食べる。これはおばあちゃんが生まれ育った栃木のソウルフードで、めちゃくちゃ美味しいうえに、栄養価もバッチリなんだ。

昔ながらの日本の食卓は、納豆、味噌汁、ぬか漬けなど、体の調子を整えるために欠かせない発酵食品のオンパレード。豆腐や焼き魚も、胃に負担がかからない良質のタンパク質をしっかり摂れる。和食に勝るものはないと確信して、最近は納豆などの発酵食品や、豆腐を中心にした食生活。

毎朝の味噌汁は必須だね。具は大根や小松菜が多いかな。仕事で月に2回ほど栃木に行くので、馴染みになった地元のおばちゃんの店で分けてもらった味噌を使っています。豆腐は買うときに成分をチェックして、国産大豆で作られたものをチョイス。俺は木綿派で、何もかけずにペロッと一丁食べてるよ。（笑）

先日ついに、「ぬか床」デビューも果たしました。発酵食品の究極はやっぱりぬか漬けだろうと思ってね。面倒くさくないかって？ 今は熟成されたぬか床のセットが売られているし、冷蔵庫の野菜室に入れておけば温度も保てるから、案外簡単ですよ。

キュウリやナスなど、何を入れたら美味しく漬かるか研究中。もちろん時間は多少奪われるけれど、楽しくて仕方ないね。

そんな食生活を続けていたら、たまにジャンクフードを口にすると体が受けつけなくなりました。昔はあんなにカップラーメンをガバガバ食べていたのに、不思議なものだよね。

中学生になった食べ盛りの息子たちは、和食中心でも不満は言いません。それどころか、おばあちゃんの田舎料理が大好き。栃木名物の、野菜をたっぷり入れた餃子もおばあちゃんが作ってくれるしね。

＜後編につづく＞