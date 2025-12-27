羽織るだけでちょうどいい！タウンもアウトドアもOK【ザ・ノース・フェイス】フリースをAmazonでチェック
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
軽さと暖かさを両立する【ザ・ノース・フェイス】の定番フリースジャケットで秋冬の着回し力を高めるAmazonで販売中！
1989年、エクスペディション向けに開発された、THE NORTH FACEのヘリテージモデルであるフリースジャケット。女性が着やすいシルエットに調整をしたモデル。詳細はページ下部の新旧品番サイズ比較をご確認ください。ポリエステルのマイクロフリース素材は、軽くて厚みがあり柔らかな着心地。デッドエアを効果的にため込み、衣服内を適温に保つうえ、裾のドローコードでさらに気密性を高めることができます。パックに干渉する肩はナイロン生地で補強。専用ファスナーでアウターを連結できるジップインジップシステム対応モデル。秋~冬のアウトドアやタウンユースで活躍する、アウターとしてもミドラーとしても着回しが効くアイテム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
柔らかく厚みのあるポリエステル製マイクロフリースを使用し、デッドエアをため込むことで優れた保温性を発揮するフリースジャケット。女性用に調整されたシルエットで日常からアウトドアまで幅広く使える。
→【アイテム詳細を見る】
裾のドローコードにより気密性を高めることができ、冷たい風の侵入を抑えながら快適さを維持。肩部分には耐久性を高める補強ナイロンを配置し、バックパックとの干渉にも配慮した設計だ。
ジップインジップ対応で他のアウターと連結できるため、季節や気温に合わせたレイヤリングが可能。秋から冬にかけてミドルレイヤーとしても活躍する汎用性の高い一着となっている。
→【アイテム詳細を見る】
軽量ながらも着心地の良いフリース素材と、女性が着やすいシルエット調整により日常使いの快適さを実現。タウンユースからハイキングなどのアウトドアシーンまで活躍するアイテムだ。
軽さと暖かさを両立する【ザ・ノース・フェイス】の定番フリースジャケットで秋冬の着回し力を高めるAmazonで販売中！
1989年、エクスペディション向けに開発された、THE NORTH FACEのヘリテージモデルであるフリースジャケット。女性が着やすいシルエットに調整をしたモデル。詳細はページ下部の新旧品番サイズ比較をご確認ください。ポリエステルのマイクロフリース素材は、軽くて厚みがあり柔らかな着心地。デッドエアを効果的にため込み、衣服内を適温に保つうえ、裾のドローコードでさらに気密性を高めることができます。パックに干渉する肩はナイロン生地で補強。専用ファスナーでアウターを連結できるジップインジップシステム対応モデル。秋~冬のアウトドアやタウンユースで活躍する、アウターとしてもミドラーとしても着回しが効くアイテム。
→【アイテム詳細を見る】
柔らかく厚みのあるポリエステル製マイクロフリースを使用し、デッドエアをため込むことで優れた保温性を発揮するフリースジャケット。女性用に調整されたシルエットで日常からアウトドアまで幅広く使える。
→【アイテム詳細を見る】
裾のドローコードにより気密性を高めることができ、冷たい風の侵入を抑えながら快適さを維持。肩部分には耐久性を高める補強ナイロンを配置し、バックパックとの干渉にも配慮した設計だ。
ジップインジップ対応で他のアウターと連結できるため、季節や気温に合わせたレイヤリングが可能。秋から冬にかけてミドルレイヤーとしても活躍する汎用性の高い一着となっている。
→【アイテム詳細を見る】
軽量ながらも着心地の良いフリース素材と、女性が着やすいシルエット調整により日常使いの快適さを実現。タウンユースからハイキングなどのアウトドアシーンまで活躍するアイテムだ。