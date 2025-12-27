福井県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキング！ 2位「大野市」、では1位は？【2025年調査】
福井県に住む20歳以上の男女を対象に「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思うか？」という設問で評価し、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜福井県版＞」を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答を累積して集計（一部2020年の回答も含む）しています。
本記事では、福井県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキングの上位自治体をご紹介します。
※回答者のコメントは原文ママです
2位：大野市／評点60.0／偏差値58.4福井県大野市は、東部にそびえる荒島岳や四方を囲む山々に代表される豊かな自然環境に恵まれたまちです。雪や水が豊かで「名水百選」に選ばれる御清水（おしょうず）をはじめとする清らかな水が暮らしを支えています。
居住者からは「自然が多く、空気、水がおいしいので住みやすい。静かで人が良い」「結婚、子育ての支援を強化してくれること」「生まれ育った愛着のある街だから」といった声が寄せられ、自然環境や地域への愛着が高く評価されています
1位：丹生郡越前町／評点63.2／偏差値65.3福井県丹生郡越前町が、2年連続で1位に輝きました。越前町はズワイガニや越前水仙などの自然と文化が共存し、豊かな景観と家族でゆったり暮らせる環境が評価されています。
居住者からは「特に刺激はないけど平凡な静かな暮らしがある。昔からの近所付き合いもあり助け合いもある」「自然が豊かな所。海にも近く新鮮な海産物が手に入ること」「静かで居心地がいい」「自然環境が好きだから。海が近い」といった声が寄せられ、暮らしの穏やかさと安心感が高く支持されています
(文:綾乃岬)