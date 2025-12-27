「自動的に引かれるだけで無駄遣いが減った」 S&P500に月5万円、44歳男性の5年間
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：600万円
現預金：1400万円、リスク資産：1000万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：1000万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）／NISA：2020年から
2020年から積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）に「月5万円」に加え、適宜一括投資しているとのこと。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については、一括投資分も含めて「元本約500万円→評価額約1000万円」と、しっかりと利益を生み出している様子です。
「コロナ禍で価格が下がった際に（ある程度の金額を一括で）購入した。2025年4月に下がったが、その後に回復しておおむね右肩上がりに増えている。積立投資を始めたことで、自動的に毎月投資をされるので無駄遣いがなくなった。順調に右肩上がりに増えて、評価額が倍になっている。このまま定年まで積み立てをしていきたい」とあります。
一方で、「暴落して資産の評価額が大幅に下がった際には、売ってしまおうかと迷ったりもする。売らずに我慢するのが苦しい」と悩むこともあると言います。
最後に積立投資を始める人に向けて「多少の資産の価格変動はいちいち気にしないで、長期戦として考えること」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
積立投資を始めてよかった点として、「深く考える事もなく毎月自動的に投資用の金額が引かれるので、手間暇がかからないこと。残高が現金で残っていると無駄に使いたくなってしまうので、余力資金は投資に回すようにしている」とコメント。
