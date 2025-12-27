「かわいいサンタ」黄皓、娘の顔出しショット＆妻のクオリティ高すぎ手料理に「もはや店出せる」「伝家の宝刀」
また、「もはや店出せるローストチキン 妻の伝家の宝刀チーズリゾット 2人のお気に入りのブッラータとトマト」「こんなの家ででてこないぜ？赤海老のテルミドール」など、妻の手料理を絶賛している黄さん。レストラン級の豪華な料理の数々は、どれもおいしそうで美しい盛り付けに驚きます。家族と幸せいっぱいクリスマスを過ごしたようです。
「お料理もとても美味しそう」黄さんは「家に帰ったら可愛すぎるサンタと幸せいっぱいの晩御飯が」とつづり、9枚の写真を投稿。1〜4枚目は、娘と愛犬がサンタのコスプレで座っているショットです。おすまし顔やくしゃっと笑顔、2人が向き合って“おしゃべり”しているようなシーンまでかわいさ満点の姿ばかり。5枚目以降は、妻の手作りクリスマスディナーがずらりと並んだテーブルや1皿ずつの料理を披露しました。
ファンからは、「お嬢様可愛い」「お料理もとても美味しそう」「幸せ家族」「幸せいっぱいのクリスマスですね」「素敵すぎます」「可愛いサンタさんっ」と、絶賛の声が集まりました。
かわいい娘との動画を公開21日には「寝て、起きて、泣いて、また寝る。ほんと子ども最高」と、かわいい娘をとの動画を公開していた黄さん。ファンからは、「なんとかわいいのでしょう」「天使」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)