¡ÖÍýÁÛ¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×ÇòÀÐ¤Þ¤ë¤ß¡¢7Ç¯Á°Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âç¥¹¥¿¡¼¤È¤Îà·»Ëå¤ß¤¿¤¤¤Êá2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Öµ®½Å²á¤®¤Þ¤¹¡×
¡ÖÅÚÍË¤ÎÄ«¤Ï¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥é¥À¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇòÀÐ¤Þ¤ë¤ß(63)¤¬°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿Âç¥¹¥¿¡¼¤È¤Î²û¤«¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²¿¤«¡¢»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ë¡¢À¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¤È»Ê²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÚÍË¤ÎÄ«¤ÎÈÖÁÈ¤Î¼Ì¿¿¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥»¥Ô¥¢¿§¤ò¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡2018Ç¯¤Ë63ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¤ÎÀ¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¤ÈÇòÀÐ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¼Ì¤ê¡¢¤È¤â¤Ë¼ã¡¹¤·¤¤¡£
¡¡À¾¾ë¤µ¤ó¤Ï1981Ç¯5·î¤«¤éÅÚÍËÄ«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦!¥µ¥¿¥Ç¡¼ ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥é¥À¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇMC¤ò4Ç¯´Ö¡¢ÇòÀÐ¤Ï2ÂåÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò82Ç¯10·î¤«¤éÍâÇ¯6·î¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö½¨¼ù¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¢ö¡¡¡ØÅÚÍË¤ÎÄ«¤Ï¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥é¥À¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¹ç¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£¡¡²û¤«¤·¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥é¥À²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ß¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Î·»Ëå¤ß¤¿¤¤¡¢ÈþÃË¡¢Èþ½÷¡×¡Ö½¨¼ù¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢µ®½Å²á¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£