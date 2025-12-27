愛する湘南を離れ、広島に赴く鈴木。写真：鈴木颯太朗

　湘南ベルマーレは12月27日、鈴木章斗がサンフレッチェ広島へ完全移籍することを発表した。

「４年間ありがとうございました」

　阪南大高を卒業後の2022年に湘南でプロキャリアをスタートさせ、４年目の今季は10番を背負ったFWが、クラブの公式サイトを通じて移籍の理由などを明かす。

「正直、この決断をするのは簡単ではありませんでした。やっぱり、自分の中では湘南ベルマーレでタイトルを獲りたい、湘南全体で喜びたいと入団当初から思っていました。

　しかし、今年キャプテンとしてJ２に落としてしまいました。その中で、自分が湘南ベルマーレに残ってもう１度J１に上がり、J１のタイトルを目指したいとも思っていました」
 
　ベルマーレは間違いなく特別なクラブだ。ただ...。

「でも僕の中では淳之介（鈴木淳之介）の存在が大きく、他にも湘南から日本代表になっている選手たちを見て、自分も早くこの場所に行きたいと思い、この決断をしました」

　さらなる成長と進化を目ざす男は、「本当にこの４年間で、自分を強く逞しくさせてもらった湘南ベルマーレに関わるすべての皆さまに感謝しかありません。ありがとうございました。もっと成長した姿を見せられるように頑張ります」とし、もう一度、「本当に４年間ありがとうございました」と伝えた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

