鈴木淳之介の存在、日本代表への憧れ。湘南でタイトルを取りたい、でも...10番キャプテンの決断「自分も早くこの場所に行きたい」
湘南ベルマーレは12月27日、鈴木章斗がサンフレッチェ広島へ完全移籍することを発表した。
「４年間ありがとうございました」
阪南大高を卒業後の2022年に湘南でプロキャリアをスタートさせ、４年目の今季は10番を背負ったFWが、クラブの公式サイトを通じて移籍の理由などを明かす。
「正直、この決断をするのは簡単ではありませんでした。やっぱり、自分の中では湘南ベルマーレでタイトルを獲りたい、湘南全体で喜びたいと入団当初から思っていました。
しかし、今年キャプテンとしてJ２に落としてしまいました。その中で、自分が湘南ベルマーレに残ってもう１度J１に上がり、J１のタイトルを目指したいとも思っていました」
ベルマーレは間違いなく特別なクラブだ。ただ...。
「でも僕の中では淳之介（鈴木淳之介）の存在が大きく、他にも湘南から日本代表になっている選手たちを見て、自分も早くこの場所に行きたいと思い、この決断をしました」
さらなる成長と進化を目ざす男は、「本当にこの４年間で、自分を強く逞しくさせてもらった湘南ベルマーレに関わるすべての皆さまに感謝しかありません。ありがとうございました。もっと成長した姿を見せられるように頑張ります」とし、もう一度、「本当に４年間ありがとうございました」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
「４年間ありがとうございました」
阪南大高を卒業後の2022年に湘南でプロキャリアをスタートさせ、４年目の今季は10番を背負ったFWが、クラブの公式サイトを通じて移籍の理由などを明かす。
「正直、この決断をするのは簡単ではありませんでした。やっぱり、自分の中では湘南ベルマーレでタイトルを獲りたい、湘南全体で喜びたいと入団当初から思っていました。
ベルマーレは間違いなく特別なクラブだ。ただ...。
「でも僕の中では淳之介（鈴木淳之介）の存在が大きく、他にも湘南から日本代表になっている選手たちを見て、自分も早くこの場所に行きたいと思い、この決断をしました」
さらなる成長と進化を目ざす男は、「本当にこの４年間で、自分を強く逞しくさせてもらった湘南ベルマーレに関わるすべての皆さまに感謝しかありません。ありがとうございました。もっと成長した姿を見せられるように頑張ります」とし、もう一度、「本当に４年間ありがとうございました」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集