鈴木淳之介の存在、日本代表への憧れ。湘南でタイトルを取りたい、でも...10番キャプテンの決断「自分も早くこの場所に行きたい」

鈴木淳之介の存在、日本代表への憧れ。湘南でタイトルを取りたい、でも...10番キャプテンの決断「自分も早くこの場所に行きたい」