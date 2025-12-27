巨人は１０月のドラフトで育成選手を５人指名した。

今オフはともに前ソフトバンクの板東湧梧投手、川原田純平内野手を育成契約で獲得。支配下から育成再契約を結んだ選手を含め、育成選手は４３人となった。

今季は戸田、笹原、鈴木大、山田、三塚、フルプ、菊地の７選手が育成から支配下登録された。若手の底上げを目指す来季、激しい競争が予想される。

◇現状の巨人育成選手

【投手】石田充冴（育成再契約）、京本真（育成再契約）、堀江正太郎、鈴木圭晋、千葉隆広、木下幹也、園田純規、松井颯、田村朋輝、吉村優聖歩、富田龍、西川歩、吹田志道、森本哲星、ルシアーノ、黄錦豪、グズマン、花田侑樹、代木大和、石田隼都、板東湧梧（前ソフトバンク）、冨重英二郎（ＢＣ神奈川）、林燦（立正大）、河野優作（愛知学院大）

【野手】

喜多隆介（育成再契約）、笹原操希（育成再契約）、鈴木大和（育成再契約）、亀田啓太、坂本達也、中田歩夢、村山源、田上優弥、宇都宮葵星、相沢白虎、竹下徠空、北村流音、ティマ、平山功太、フェリス、舟越秀虎、松井蓮太朗（豊橋中央）、知念大成（オイシックス）、川原田純平（前ソフトバンク）