テレビ東京の竹崎由佳アナウンサーが国家資格取得を報告した。

「１１月に受験した２級ファイナンシャル・プランニング技能士、合格していました！年内に合格を目指していたので嬉（うれ）しいです」と報告した。

竹崎アナは現在、経済ニュース番組「ＷＢＳ（ワールドビジネスサテライト）」（月〜木曜・後１０時、金曜・後１１時）の火〜木曜を担当し、ＢＳテレ東「マネーのまなび」（月曜・後１０時）の進行も務めている。合格証書を手に記念撮影。「自信を持って経済ニュースを伝えられるように今後も勉強頑張ります！」と意気込んだ。

フォロワーからは「すごすぎます」「マネーのまなびで自慢しましょう」「素晴らしい！」「忙しい中勉強するのは、本当に大変だったと思うので、尚更凄（すご）いです」と祝福の声が集まった。

竹崎アナは元子役で、幼少期から小６まで劇団に所属。映画「血と骨」ではオーディションを突破し、主演・ビートたけしの娘役に抜てきされた。青学大を卒業後、２０１５年に関西テレビに入社。五輪キャスターの夢を追って１７年にテレビ東京に転職した。現在は上記２番組のほかに「紙とさまぁ〜ず」（火曜・深夜２時３５分）も出演中。